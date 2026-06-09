Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan visita a presidenta, Claudia Sheinbaum

Después de que en diferentes ocasiones, la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que la economía de México está fortaleciéndose y que el desempleo va a la baja. En este contexto, la tarde de este 9 de junio, la mandataria recibió al director ejecutivo de J.P. Morgan, Jamie Dimon.

Sobre esta reunión, publicó una fotografía a través de su red social X, donde aseguró que hablaron sobre la importancia de la agenda comercial de Norteamérica. En diferentes ocasiones, la presidenta ha dicho que se mantiene una relación diplomática y buena con Estados Unidos.

"Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica", expuso la presidenta.

"En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial." , aseguró

Dicha reunión con el multimillonario norteamericano, se llevó a cabo este martes 9 de junio. El multimillonario, ejerse el cargo de presidente y director ejecutivo o (CEO) de J.PMorgan Chase.

Relaciones diplomáticas saludables con EU

Hasta el momento, se desconocen los detalles de la reunión que sostuvo la mandataria con el magnate estadounidense.

En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial.



Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica. pic.twitter.com/vWosOFt6Iv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 9, 2026

Recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco también sostuvo una llamada con el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio. En el mismo tenor de la presidencia, el objetivo es revisar temas clave de la relación entre ambos países como los temas en materia: Seguridad, migración y comercio.

¿Quién es Jamie Dimon?

A lo largo de su trayectoria profesional, Dimon ha sido reconocido por su influencia en el mundo de las finanzas. La revista Time lo incluyó en varias ocasiones dentro de su prestigiosa lista de las 100 personas más influyentes del mundo.

Su patrimonio personal ha sido estimado en miles de millones de dólares, consolidándolo como una de las figuras más destacadas del ámbito corporativo.

Una de las particularidades de su carrera es que forma parte del reducido grupo de directores ejecutivos bancarios que han alcanzado la categoría de multimillonarios. Esto se debe, en gran medida, a la importante participación accionaria que mantiene en JP Morgan Chase.