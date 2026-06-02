Javier Corral desiste impugnación acción penal en CDMX

El senador Javier Corral Jurado desistió de la impugnación que promovió contra la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los hechos relacionados con lo que él y su defensa califican como un ilegal intento de detención ocurrido el 14 de agosto de 2024, al considerar que el caso ha sido objeto de una "distorsión informativa" y utilizado políticamente por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

En un comunicado conjunto, Corral y Schütte & Delsol Abogados señalaron que la decisión responde a que no contribuirán a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos ni a lo que calificaron como una campaña de victimización mediática y manipulación política impulsada por la mandataria estatal.

Los firmantes sostuvieron que Campos Galván ha mantenido posiciones contradictorias sobre el caso, pues mientras en la Ciudad de México presentó el procedimiento judicial como una persecución política, en Chihuahua lo ha utilizado como un argumento para sostener una supuesta exoneración.

Indicaron que el desistimiento dejará firme la resolución emitida por la Fiscalía capitalina respecto de esos hechos; sin embargo, aclararon que ello no implica el cierre de las investigaciones relacionadas con el operativo del 14 de agosto de 2024.

Explicaron que continúan abiertas en la Fiscalía General de la República diversas investigaciones derivadas de denuncias presentadas tanto por Corral como por la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, relacionadas con presuntas conductas ilícitas atribuidas a autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización y del Poder Ejecutivo de Chihuahua.

Asimismo, señalaron que la decisión de desistirse de la impugnación no modifica los señalamientos sobre la presunta actuación ilegal y concertada de servidores públicos involucrados en los hechos, ni afecta las investigaciones que siguen su curso ante autoridades federales.

De acuerdo con el comunicado, las indagatorias deberán esclarecer tanto las acusaciones que dieron origen al procedimiento contra Corral como las denuncias presentadas por el senador en torno a los hechos ocurridos durante el operativo realizado en la Ciudad de México.

Finalmente, hicieron un llamado a que las autoridades actúen con imparcialidad y apego a derecho para determinar las responsabilidades que correspondan, garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso de la sociedad a la verdad sobre los hechos.