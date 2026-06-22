Corral llama a Maru Campos "títere" de intereses extranjeros por exigir entrega de Rocha Moya

El senador Javier Corral Jurado acusó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, de actuar como "títere de los peores intereses nacionales y extranjeros contra México", luego de que la mandataria exigiera al Gobierno federal entregar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para que responda ante las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

Postura de María Eugenia Campos y la polémica generada

La polémica surgió después de que Campos Galván difundiera un video en redes sociales en el que atribuyó la actual tensión entre México y Estados Unidos en materia de seguridad a la protección que, según afirmó, gobiernos de Morena brindan a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses y, pidió que Rocha Moya sea puesto a disposición de la justicia del vecino país.

La postura de la gobernadora provocó la reacción del ex panista Corral Jurado, quien rechazó sus declaraciones y la acusó de alinearse con intereses ajenos a México.

"La mentira se institucionalizó, el cinismo se hizo costumbre y ahora la soberbia conduce a otro penoso papel, el de títere de los peores intereses nacionales y extranjeros contra México", escribió el legislador en sus redes sociales.

Críticas de Javier Corral a la administración estatal

El senador por Morena aprovechó su respuesta para realizar una crítica más amplia al desempeño de la administración estatal, a la que atribuyó rezagos en distintos indicadores económicos y sociales.

Corral Jurado afirmó que la deuda pública de Chihuahua aumentó 32 por ciento durante la actual administración y aseguró que el saldo asciende a 63 mil 642 millones 680 mil 800 pesos.

También señaló que la pobreza extrema creció en alrededor de siete mil personas respecto de 2022.

En materia educativa, sostuvo que la entidad pasó del lugar 11 al 15 nacional en rezago educativo durante los últimos tres años. Asimismo, aseguró que Chihuahua dejó de ser el estado con menor carencia alimentaria del país, pese a los recursos destinados a programas para atender esa problemática.

El legislador agregó que también existen retrocesos en seguridad pública, inversión extranjera, generación de empleo y servicios de salud, indicadores que, a su juicio, reflejan las consecuencias de la corrupción y de un esquema de impunidad dentro del gobierno estatal.

"Confirman cómo la corrupción y el pacto de impunidad no sólo roban dinero, sino oportunidades", expresó al referirse a los resultados que atribuye a la administración encabezada por Campos Galván.

También cuestionó la estrategia de comunicación del gobierno estatal y el gasto destinado a medios de comunicación y promoción institucional, al considerar que busca proyectar una imagen distinta a la situación que, según afirmó, enfrenta la entidad.

Para el exgobernador, la administración de Campos Galván intenta presentarse como un gobierno "humanista" y "patriota", pese a los resultados que atribuye a su gestión, sin embargo, afirmó que "es un gobierno que compra portadas de periódicos, pero no resultados", afirmó.

Finalmente, consideró que los indicadores en materia económica y social marcarán la etapa final de una administración que calificó como un gobierno fracasado y al que señaló como "líder nacional en corrupción".