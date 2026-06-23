Adán muere en ataque armado; familia denuncia agresión de uniformados y alteración de escena

Adán, un adolescente de 16 años originario de la zona de Celaya, murió la noche del domingo en la comunidad de Gasca, Guanajuato, tras recibir disparos de arma de fuego.

De acuerdo con testigos y familiares, presuntos elementos uniformados habrían disparado contra un grupo de jóvenes que se encontraba cerca de una tienda local. En medio del intento por huir, Adán habría sido alcanzado por los disparos y murió en el lugar.

Familiares del adolescente también señalaron que una oficial habría agredido con patadas el cuerpo cuando ya no presentaba signos vitales. Esa versión forma parte de la denuncia de los allegados y deberá ser corroborada por las autoridades.

Los mismos familiares acusaron que presuntos agresores habrían intentado alterar la escena al arrojar casquillos a una coladera antes de retirarse. Hasta ahora, esa afirmación no ha sido confirmada oficialmente.

"Estamos inconformes con el gobierno que hay. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Anoche, FSPE, mató a uno de nuestros familiares y no se vale porque dice que no hay evidencias. Afirma tía de la victima durante las protestas.

También l os familiares sostienen que en la comunidad de Gasca existen videos y fotografías que, aseguran, respaldan su versión de los hechos.

La indignación por lo ocurrido llevó a habitantes de la comunidad a bloquear ambos sentidos de la vía de comunicación para exigir justicia y el esclarecimiento del caso. También se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y elementos antimotines de FSPE que intentaron liberar la vialidad, con un saldo preliminar de 15 personas lesionadas.

#Guanajuato | de las FSPE encabezan operativo para liberar la carretera estatal Celaya-Juventino Rosas la noche de este lunes pic.twitter.com/Ny4eB0IqUK — Noticias del Estado de Guanajuato (@BjxNoticias) June 23, 2026

Mietras tanto se espera más infromación sobre el caso que continúa bajo investigación y familiares y vecinos exigen que se esclarezca quién disparó y bajo qué circunstancias ocurrió el ataque.