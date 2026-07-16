Loera toca la puerta del Congreso de EU: envía más de 600 cartas para discutir migración y operativos del ICE

Con el objetivo de promover una reunión parlamentaria binacional para abordar la política migratoria y las muertes de mexicanos durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el senador y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, envió más de 600 cartas a legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos.

Cartas dirigidas a legisladores demócratas y republicanos

Las cartas fueron dirigidas a integrantes del Congreso estadounidense y de las legislaturas de Texas, Arizona, California y Nuevo México. El legislador preparó dos versiones de las cartas, una para cada fuerza política, tomando en cuenta las prioridades que históricamente han marcado el debate migratorio en ese país, con la intención de generar condiciones para alcanzar acuerdos.

Propuestas para fortalecer la cooperación y protección de migrantes

En las cartas enviadas a los legisladores demócratas propuso fortalecer la cooperación en la protección de los derechos humanos de los migrantes, garantizar el acceso a los procedimientos de asilo y reforzar la supervisión de las condiciones en los centros de detención migratoria. Además, planteó crear un grupo de trabajo legislativo binacional que dé seguimiento permanente a estos temas.

En las cartas, que en total fueron enviadas 613 cartas: 221 a legisladores de Texas, 173 a California, 117 a Nuevo México y 102 a Arizona, dirigidas a los congresistas republicanos expuso que el orden, la seguridad fronteriza y el Estado de derecho son compatibles con la protección de la vida de los migrantes. Argumentó que una frontera segura y una política con enfoque humanitario no son objetivos excluyentes, sino complementarios.

La estrategia parlamentaria acompaña las acciones emprendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir el esclarecimiento de las muertes de mexicanos durante operativos del ICE, brindar apoyo a las familias e impulsar mecanismos de protección y cooperación internacional.

Finalmente, Loera de la Rosa afirmó que la relación entre México y Estados Unidos requiere mantener interlocución con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso estadounidense, ya que, a su juicio, los desafíos de la frontera sólo podrán atenderse mediante el diálogo y la cooperación entre ambos poderes legislativos.