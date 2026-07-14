Gracias a la denuncia de esta víctima fue detenido el francotirador de Puebla

Tras la detención de Rafael "N", el francotirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla, autoridades de la Fiscalía General del Estado brindó detalles del hecho durante la conferencia de prensa, donde se asegura que fue gracias a la denuncia de un joven que se siguió adelante con el operativo.

El vocero de la Fiscalía General del Estado de Puebla, declaró que casi nadie había hecho una denuncia sobre los frecuentes ataques de Rafael "N", pero que la detención de hoy se debió a detalles de relevancia que se habían estado recopilando con las narraciones de los hechos.

Una de esas personas y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGEP), pudieron empezar a seguirle la pista al francotirador, porque el pasado 9 de julio un joven denunció ante las instancias gubernamentales correspondientes lo que le ocurrió a su vehículo.

¿Quién es el denunciante por el que apresaron a Rafael "N"?

Se trata de Juan Michel, un hombre que iba con dirección a Tlaxcalancingo a la altura del Tecnológico de Monterrey. De acuerdo con su narración, eran entre las 2 y las 2:30 de la madrugada cuando escuchó una detonación cerca de la Plaza Angelópolis.

#ÚLTIMAHORA | Balacera durante operativo en Angelópolis.



Elementos de la Fiscalía de #Puebla fueron atacados a balazos mientras realizaban un cateo en el fraccionamiento Santa Fe. Tras el intercambio de disparos, fue detenido Rafael "N", presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl.... pic.twitter.com/Itb8TQZoXu — Ovaciones (@ovaciones) July 14, 2026

No llegó la policía

Momentos después, Juan Michel aseguró escuchar un golpe del lado del copiloto contra su automóvil, un Volkswagen Pointer; por lo que se detuvo y llamó a la policía. Esperó 10 minutos en el lugar y debido al temor que sintió por un posible ataque, decidió retirarse del sitio y volver a casa a pie.

La mañana siguiente, acudió nuevamente al lugar, revisó su vehículo y fue cuando se percató de que el proyectil había golpeado la puerta del lado del copiloto, justo debajo de la ventanilla. En ése momento decidió acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente.

Hasta el 8 de julio, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Francisco Sánchez había asegurado que el responsable actuaba solo.



Hoy se detalló que existen al menos 7 carpetas de investigación abiertas para el mismo agresor, pues se habían registrado 12 ataques con las mismas características.