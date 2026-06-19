JUFED denuncia procedimientos disciplinarios contra jueces

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) denunció que personas juzgadoras han recibido notificaciones del inicio de procedimientos disciplinarios instaurados por el Tribunal de Disciplina Judicial.

Procedimientos disciplinarios afectan a jueces de carrera judicial

Señaló que se dan particularmente en contra de integrantes de la judicatura procedentes de carrera judicial, tanto en activo como en retiro.

"Si bien reconocemos la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas y de responsabilidad administrativa dentro del Poder Judicial, consideramos indispensable que toda actuación disciplinaria se conduzca con estricto apego a los principios de legalidad, imparcialidad, debido proceso y seguridad jurídica", precisó la asociación.

JUFED exige respeto a principios y transparencia en procesos disciplinarios

Acotó que una eventual determinación de responsabilidad administrativa grave puede generar consecuencias de particular trascendencia para las personas juzgadoras, de ahí la necesidad de que en dichos procedimientos se incorporen estrictos estándares de prueba y motivaciones reforzadas que los respalden.

La JUFED precisó que en un Estado democrático de derecho, las decisiones judiciales deben estar sujetas a los medios de impugnación establecidos por el orden jurídico, y no convertirse en motivo de presiones o mecanismos que puedan generar efectos inhibitorios sobre la independencia de las personas juzgadoras.

#COMUNICADO

JUFED expresa su preocupación ante procedimientos disciplinarios relacionados con el ejercicio de la función jurisdiccional.

Toda actuación disciplinaria debe sustentarse en la legalidad, la objetividad, la imparcialidad y el debido proceso, con pleno respeto a la... pic.twitter.com/tfi47mIjev — Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) June 19, 2026

Insistió en que desde el inicio de la Reforma Judicial, ha señalado la necesidad de que los órganos disciplinarios actúen con absoluta objetividad, transparencia y respeto a la autonomía judicial.

Por ello llamaron a que, en caso de existir, toda investigación se sustente exclusivamente en elementos objetivos, ajenos a consideraciones políticas, mediáticas o de cualquier otra naturaleza incompatible con la función jurisdiccional.