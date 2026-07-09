¿Impuestos a las Afores heredadas? Jueces rechazan propuesta

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su preocupación por la propuesta de la ministra Lenia Batres de gravar los recursos de los trabajadores fallecidos contenidos en las Afores.

Discusión en la Suprema Corte sobre gravar recursos de Afores

Explicó que en la discusión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la contradicción de Criterios 49/2026, se presentaron propuestas que buscan gravar con el Impuesto sobre la Renta (ISR) los recursos de las Afores heredadas.

Los jueces sentenciaron que se debe preservar la protección de los recursos de la subcuenta de retiro en las Afores de trabajadores fallecidos, en favor de sus beneficiarios.

Postura de JUFED sobre la función del Poder Judicial

Ante los planteamientos para gravar herencias y legados, insistió en la necesidad de contar con juzgadoras y juzgadores con un profundo sentido de la equidad y la legalidad.

La organización sentenció que las posturas que sugieren considerar dichos fondos acumulados como un ingreso gravable, bajo el argumento de que el beneficiario no los generó con su esfuerzo, no representan un criterio basado en el respeto a la equidad.

"Los recursos acumulados en una cuenta de Afore constituyen el patrimonio de vida que una persona trabajadora generó con su esfuerzo diario, cuya finalidad es brindar estabilidad y protección económica a su familia tras su fallecimiento", acotó.

En este contexto, sentenció que pretender cobrar impuestos sobre los ahorros de un trabajador fallecido no solo desvirtúa la naturaleza de la previsión social, sino que afecta de manera directa el sustento de los deudos.

Además, la JUFED rechazó que se pretenda usar a la Suprema Corte y a los tribunales del país bajo la consigna de dogmas ideológicos.

"La función constitucional del Poder Judicial de la Federación no es actuar como una entidad de diseño fiscal ni forzar una redistribución de la riqueza a través de la vía impositiva; esa facultad corresponde al poder Legislativo", acotó.

Los juzgadores enfatizaron que los tribunales de la República no pueden ni deben convertirse en oficinas de recaudación ni en agentes de agendas políticas particulares, incluso si estas se ostentan bajo discursos populares.