Julián LeBarón entra a la contienda: anuncia su candidatura por la gubernatura de Chihuahua

Somos México anunció que Julián LeBarón será su candidato al gobierno de Chihuahua, porque es un luchador social con una larga trayectoria en contra de la inseguridad.

Postulación y amenazas contra Julián LeBarón

Postulación de Julián LeBarón para gobernar Chihuahua

El presidente del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que Chihuahua enfrenta una situación particular y requiere soluciones propias que emanen de la ciudadanía. Agregó que con su postulación darán la lucha para rescatar a esta entidad sumida en la violencia.

LeBarón subrayó que busca rescatar a la entidad y combatir la impunidad ante la situación de violencia que enfrenta.

Precisó que la comunidad menonita le ha manifestado su apoyo para buscar la candidatura, aunque reconoció que ha sido amenazado para que no busque el gobierno de Chihuahua, por lo que tuvo que mandar a su familia a Estados Unidos.

Amenazas y seguridad de Julián LeBarón

Explicó que su padre recibió un mensaje de texto en el que le decían que si no se bajaba de la candidatura le quitarían la vida, pero aclaró que no cederá a chantajes y ya tiene seguridad por parte de la Guardia Nacional.

Precisó que no se ha afiliado a Somos Mx e insistió en que México atraviesa una crisis real, porque las autoridades les mienten todos los días a los ciudadanos.

Sobre la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, es su amiga, pero advirtió que la violencia en la entidad alcanza niveles inaceptables y eso debe cambiar.

Posición de Somos México y contexto electoral en Chihuahua

Sin embargo, aclaró que no puede hacer propuestas porque todavía no inician los procesos electorales, pero consideró necesario hablar de los problemas que atraviesa la entidad.

Acotó que la entidad está llena de espectaculares y propaganda de los aspirantes de otros partidos, pero aseguró que respetará los tiempos electorales.

LeBarón enfatizó que Chihuahua comparte fronteras con Estados Unidos y exporta el 20% de las mercancías que se envían a EU, por lo que el futuro de la entidad depende de la relación con este país, y pelearse con EU sería fatal para la entidad.

En cuanto a las madres buscadoras, dijo que su familia siempre ha estado a su lado y los ha apoyado, por lo que seguirán apoyando a las familias.

Por su parte, Guadalupe Acosta Naranjo señaló que todavía no tienen planes en este tema y aclaró que seguirán insistiendo en que se respeten los tiempos y se frenen las campañas adelantadas, pero aclaró que la Constitución no prohíbe a los ciudadanos aspirar a cargos de elección popular.

Aclaró que no es condición afiliarse a Somos Mx, porque este partido es un vehículo de los ciudadanos.