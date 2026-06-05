Familia de Rodrigo Isidro llevará protesta al rancho de AMLO para exigir justicia

A más de seis meses del homicidio de Rodrigo Isidro, un joven de 20 años que presuntamente murió a manos de policías estatales en Tabasco, su familia anunció que podría llevar sus protestas hasta Palenque, Chiapas, ante lo que considera una falta de avances en la investigación.

Lucio Isidro, padre de la víctima, informó que mantiene una serie de acciones para exigir justicia por el caso, la principal es una movilización hacia la Ciudad de México para solicitar la intervención de autoridades federales el próximo 11 de junio, buscarán llegar a la Embajada de Estados Unidos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Zócalo capitalino.

En caso de no obtener una respuesta favorable, contempla instalar un plantón frente a la quinta "La Chingada", residencia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en Palenque.

De acuerdo con el familiar, la decisión responde a que aún existen obstáculos para esclarecer completamente los hechos y sancionar a todos los responsables

"Porque de allá salen las instrucciones, salen la ordenes, entonces vamos a tener que irnos a "La Chingada", allá nos vamos a permanecer hasta que tengamos una respuesta por tiempo indefinido". Declaro Lucio Isidro en una entrevista con Azucena Uresti.

El caso de Rodrigo Isidro se remonta al 14 de noviembre de 2025. En la versión difundida por sus familiares, el joven fue perseguido por elementos policiales después de no detenerse en un retén y posteriormente recibió disparos.

Días después, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó la detención de cuatro policías por su probable participación en los hechos.

Rodrigo Isidro estudiaba Medicina Veterinaria y Zootecnia y participaba en actividades ganaderas. El caso generó diversas manifestaciones y exigencias de justicia por parte de familiares, amigos y organizaciones civiles, quienes han pedido que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias.