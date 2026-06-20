Encuentran a Karime, la menor que habría sido vendida por su madre

La niña Karime, de 8 años, quien había sido reportada como desaparecida en la alcaldía Alcaldía Gustavo A. Madero ya fue localizada, de acuerdo con información confirmada por su tía Vanessa Cedeño, en uan entrevista con MILENIO.

El caso generó gran atención pública debido a las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de la menor y a las denuncias realizadas por sus familiares, quienes señalaron que presuntamente habría sido entregada por su madre a terceras personas. Mientras se desarrollaba la búsqueda, las autoridades también resguardaron a los hermanos de Karime.

Según lo difundido por la familia, la niña vivía en un entorno marcado por presuntas situaciones de violencia y maltrato, lo que incrementó la preocupación por su integridad y aceleró los esfuerzos para localizarla.

Tras varios días de búsqueda, Vanessa Cedeño confirmó que Karime fue encontrada y se encuentra bajo resguardo. La familiar agradeció el apoyo de la ciudadanía que compartió la ficha de búsqueda y destacó que la difusión en redes sociales fue fundamental para obtener información que ayudó a ubicar a la menor.

"Por favor, cuando vean una Alerta Amber, compártanla", expresó, al reconocer la solidaridad de las personas que participaron en la difusión del caso.

Asimismo, relató que durante la búsqueda la familia recibió información falsa e incluso intentos de extorsión, situaciones que complicaron las labores para dar con el paradero de la niña.

Finalmente, los familiares insistieron en la importancia de la empatía y la participación ciudadana en los casos de personas desaparecidas, subrayando el impacto que puede tener la difusión oportuna de una Alerta Amber.