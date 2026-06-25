Katia Itzel García hará historia como árbitra central en el Mundial

Una universitaria, egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y estudiante de Derecho de la UNAM, se convertirá en la primera arbitra mexicana en pitar como central en un Mundial de Futbol, con lo que hará historia en este deporte.

Katia Itzel García será vista esta tarde, según estimaciones de la FIFA, por una audiencia global promedio de 50 millones de espectadores en los cinco continentes, aunque especialmente en tres, África, Europa y América.

Durante el juego entre las selecciones de Túnez y Países Bajos, que se realizará en el estadio Kansas City, la silbante mexicana será la árbitra central.

Katia Itzel García: trayectoria y reconocimiento

"Creo que hay momentos de solemnidad, hay momentos de disfrute, de goce, aunque la figura del árbitro siempre tiene que guardar esta compostura al ser el juez dentro de la cancha, pero claro que disfrutamos también", dijo.

Katia Itzel es egresada de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública de la UNAM, recibió el Premio Nacional de Deportes 2024 en la categoría de juez-árbitro.

Orgullo UNAM: Katia Itzel la primera mexicana árbitra centra en un Mundial. Foto: UNAM. ❮ ❯

Ante estudiantes de la UNAM, apuntó que en el ámbito del arbitraje existen muchos momentos de agrado, que tal vez el árbitro tiene que guardar solamente para él o para ella, que realmente se disfrutan dentro del terreno del juego.

"Si tenemos una figura un tanto solemne ante las personas y, al mismo tiempo, al interior creo que sí es una satisfacción. Eres tan apasionado del balompié que disfrutas de los golazos, de las jugadas de un túnel, de un dribling, de una jugada táctica, de dos pases hasta llegar a la portería", acotó.

Agregó que las jugadas más complejas de decidir son las manos, porque son las operaciones más complicadas que tiene un árbitro para juzgar dentro del terreno de juego, por muchos factores y uno de esos es la rapidez con la que se realizan.

Sobre la jugada ocurrida el 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca, en el partido entre Argentina e Inglaterra, donde Diego Armando Maradona metió un gol con la mano, el cual fue tomado como válido y el mundo del futbol lo conoció como "La mano de D10S", la árbitra mexicana consideró que fue injusto.

Importancia histórica y contexto del arbitraje femenino en el Mundial

"Creo que en esos momentos lo que sucedió fue mágico para el futbol, pero en términos de justicia considero que no fue lo más justo, pero para eso está la tecnología ya ayudándonos, y creo que el arbitraje va evolucionando y si Diego no hubiera sido Diego en esos momentos, el futbol no hubiera sido el futbol que era en esos instantes si hubiera existido la tecnología; ahora tenemos nuevas jugadas y nuevas formas de hacer magia con el futbol", enfatizó.

La también árbitra de los Juegos Olímpicos de París 2024 se convertirá en la primera árbitra central mexicana en intervenir en el máximo evento del balompié global en la categoría varonil.

Será además la cuarta jueza central en la historia de este deporte en pitar en un mundial, antecedida por Stéphanie Frappart (Francia); Salima Mukasanga (Ruanda); y Yoshimi Yamashita (Japón), quienes intervinieron en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.