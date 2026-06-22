Katia Itzel hará historia en el Mundial 2026; Sheinbaum la felicita

México tendrá presencia en la cancha durante la Copa Mundial 2026 más allá de la Selección Nacional. La árbitra Katia Itzel García fue designada como silbante central para el partido entre Países Bajos y Túnez, una asignación que la coloca entre las figuras del arbitraje internacional y marca un nuevo capítulo para el futbol mexicano.

La noticia fue celebrada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde destacó el significado de la designación para las mujeres que buscan abrirse paso en espacios históricamente dominados por hombres.

"Mucha felicidades a Katia. Es un ejemplo para todas las niñas de México y para todas las niñas y niños del mundo de que las mujeres podemos hacer lo que queramos ser", afirmó.

Una carrera que rompe barreras

La presencia de Katia Itzel en una Copa del Mundo representa años de avance para el arbitraje femenino mexicano.

Durante décadas, las mujeres enfrentaron obstáculos para ocupar posiciones de liderazgo dentro del futbol profesional. La designación de una mexicana como árbitra central en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta refleja una transformación que trasciende el deporte.

La árbitra se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del arbitraje nacional gracias a una trayectoria que la llevó de las ligas locales a competencias internacionales organizadas por FIFA.

La alegría del Mundial impulsará el turismo

La Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó a generar beneficios para México más allá de las canchas. Sheinbaum aseguró que las imágenes de celebración protagonizadas por aficionados mexicanos y extranjeros ayudarán a fortalecer la llegada de turistas al país durante los próximos meses.

La mandataria destacó que los festejos registrados en las sedes mundialistas han proyectado una imagen positiva de México ante millones de personas alrededor del mundo.

"¿Quién no quiere venir a un país alegre, contento, con un pueblo hospitalario, receptor, que festeja a todos los visitantes?", expresó.

Las declaraciones llegan en medio de una oleada de videos y fotografías que se han vuelto virales durante las primeras jornadas del torneo. Las escenas muestran calles llenas de aficionados, celebraciones multitudinarias y una convivencia entre visitantes de distintas nacionalidades que ha llamado la atención de medios internacionales.

El Mundial se convierte en escaparate para México

Sheinbaum sostuvo que el carácter abierto de los mexicanos y el ambiente que se vive en las calles son factores que fortalecen la percepción internacional del país y ayudan a consolidar a México como un destino turístico competitivo en el escenario global.

La apuesta del gobierno federal ha sido aprovechar la visibilidad global de la Copa del Mundo para posicionar al país como uno de los destinos turísticos más atractivos del continente.

La Ciudad de México, una de las sedes del torneo, ha registrado una intensa actividad turística desde la inauguración. Hoteles, restaurantes, corredores comerciales y espacios públicos concentran miles de visitantes nacionales y extranjeros que llegaron para seguir los partidos y participar en las actividades paralelas organizadas alrededor del Mundial.

La exposición internacional también ocurre en un momento clave para la industria turística nacional. El gobierno busca consolidar el crecimiento del sector después de varios años de recuperación y aprovechar el impacto económico que genera la llegada masiva de viajeros.