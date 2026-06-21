Ken Salazar asegura que AMLO teme de lo que revelara "El Mayo"

La captura de Ismael "El Mayo" Zambada volvió a colocarse en el centro del debate político luego de que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegurara que Andrés Manuel López Obrador estaba inquieto por la información que el líder del Cártel de Sinaloa pudiera proporcionar a las autoridades estadounidenses.

La afirmación aparece en un adelanto del libro Las Fronteras: Mi Lucha por un EE.UU. incluyente, cuyas primeras páginas fueron obtenidas por el periódico Reforma antes de su publicación prevista para julio.

En el texto, Salazar relata que un empresario mexicano cercano al entonces presidente le transmitió esa preocupación semanas después de la detención de Zambada en julio de 2024.





Según el exdiplomático, el empresario —a quien identifica únicamente como "El Susurrador"— le dijo que López Obrador estaba "muy preocupado" por la información que Estados Unidos pudiera obtener del histórico líder criminal. Salazar sostiene que el temor estaba relacionado con la posibilidad de que "El Mayo" involucrara a funcionarios mexicanos.

Detalles de la ruptura entre AMLO y Ken Salazar

La revelación reabre una de las mayores controversias derivadas de la captura del fundador del Cártel de Sinaloa. Desde que Zambada apareció bajo custodia estadounidense, surgieron versiones sobre posibles acuerdos, traiciones internas y la información que podría aportar a fiscales de ese país.

La ruptura entre AMLO y Salazar

El exembajador también describe el deterioro de su relación con López Obrador durante los últimos meses del sexenio. De acuerdo con su versión, el entonces mandatario dejó de responder a sus comunicaciones después de la captura de Zambada y de las críticas que formuló a la reforma judicial impulsada por el gobierno mexicano.

Salazar afirma que envió notas privadas al presidente para expresar sus preocupaciones sobre los cambios al Poder Judicial, pero asegura que nunca obtuvo respuesta. El exfuncionario también recuerda que López Obrador lo acusó públicamente de vulnerar la soberanía nacional por sus comentarios sobre esa reforma.

Since I returned to Colorado after my service as U.S. Ambassador to Mexico, I have been at work on a deeply personal project. My book, Borderlands: My Fight for a More Inclusive America, is about service to country, pride in identity, and the belief that America is strongest when... pic.twitter.com/czDjlRuEBv — Ken Salazar (@KenSalazar) May 20, 2026

Un nuevo frente en la disputa narrativa

Las memorias aparecen en un momento en que la relación entre Washington y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación sigue bajo escrutinio. Las declaraciones de Salazar no aportan pruebas documentales sobre las preocupaciones atribuidas al expresidente y se basan en conversaciones privadas relatadas por el propio exembajador.

Aun así, el contenido del libro alimenta una disputa política que ha acompañado al obradorismo desde el sexenio pasado: las acusaciones de posibles vínculos entre estructuras del poder y organizaciones criminales, así como el debate sobre la influencia del narcotráfico en instituciones públicas mexicanas.

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