Sheinbaum destaca declaraciones de Ken Salazar sobre narcogobierno

Las declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se convirtieron en un nuevo argumento del gobierno federal para rechazar las acusaciones de un supuesto "narcogobierno" durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, tras revisar la entrevista concedida por el diplomático, encontró afirmaciones que contradicen los señalamientos difundidos por adversarios políticos sobre presuntos vínculos entre el gobierno anterior y organizaciones criminales.

Destacó que Salazar aseguró no contar con indicios que relacionaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con actividades delictivas. También subrayó que el exembajador dijo no tener elementos que permitieran sostener que el gobierno de López Obrador hubiera protegido a algún grupo criminal.

La mandataria llamó a escuchar completa la entrevista porque, dijo, las declaraciones del exembajador difieren de la narrativa construida a partir de extractos de su próximo libro y de interpretaciones difundidas en distintos espacios públicos.

Diferencias en versiones sobre el traslado de líderes criminales

Sheinbaum también retomó las declaraciones de Salazar sobre el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. Afirmó que la versión expuesta por el exdiplomático resulta contradictoria con la explicación presentada por autoridades estadounidenses sobre la aeronave utilizada en esa operación.

Según la presidenta, esa diferencia mantiene abiertas las interrogantes sobre la forma en que ocurrió el traslado de ambos y refuerza la necesidad de que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Recordó que, tras ese episodio, el entonces presidente López Obrador anunció una pausa en la relación con el embajador estadounidense al considerar que pudo existir una injerencia de Washington en una operación desarrollada sin coordinación con el gobierno mexicano.

Sheinbaum sostuvo que una actuación acordada con una facción criminal para detener a otra puede generar mayores niveles de violencia, por lo que insistió en que cualquier acción de esa naturaleza debió haberse coordinado con las autoridades mexicanas.

La presidenta añadió que el propio Salazar explicó en la entrevista que las referencias incluidas en su libro sobre preocupaciones expresadas por un empresario tras la captura de "El Mayo" Zambada no constituyen pruebas de vínculos entre el gobierno mexicano y organizaciones criminales, sino el relato de un comentario recibido durante su gestión.