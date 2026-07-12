Ken Salazar niega conocer vínculos de Rocha Moya con el narco

El ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que durante su gestión nunca recibió información que vinculara al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con pagos del narcotráfico.

La declaración representa uno de los deslindes más claros que ha hecho sobre un caso que en los últimos meses ha colocado al exmandatario estatal en el centro de investigaciones y versiones sobre presuntos vínculos con la organización encabezada por Ismael "El Mayo" Zambada.

Durante una entrevista con TelevisaUnivision, Salazar fue consultado sobre las declaraciones atribuidas a "El Mayo" Zambada, quien señaló que integrantes de su organización entregaban recursos a policías, funcionarios y actores políticos en Sinaloa. La periodista le preguntó si, mientras ocupó la embajada estadounidense, recibió información que involucrara a Rocha Moya o a funcionarios estatales.

La respuesta fue categórica.

"Nunca tenía yo esa información. No tenía esa información del gobernador de Sinaloa. Si algo se halló después de eso, pues todo lo sé, porque ya hace tiempo que yo salí de allí, pero no, nunca tuve, nunca tenía yo esas informaciones", respondió.

Impacto de la captura de "El Mayo" en la relación diplomática

Con esa declaración, el exdiplomático evitó respaldar las acusaciones que han rodeado al exgobernador y delimitó su conocimiento a los años en que encabezó la representación diplomática de Estados Unidos en México. También dejó abierta la posibilidad de que investigaciones posteriores hayan seguido otro curso, aunque aclaró que ya no formó parte de esos procesos.

La entrevista también ofrece una explicación sobre el deterioro de la relación entre Salazar y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante buena parte del sexenio mantuvo una interlocución frecuente con el embajador estadounidense.

Según el exdiplomático, ese vínculo comenzó a romperse después de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, el 25 de julio de 2024.

Salazar relata en su libro Borderlands que esa misma noche envió un mensaje directo a López Obrador para explicarle lo ocurrido y proponer una reunión con el fin de revisar el operativo. Asegura que esperó una respuesta durante varias horas sin obtener contestación.

Después volvió a intentarlo. También informó al fiscal general Alejandro Gertz Manero y sostuvo que el entonces fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, estableció comunicación con su homólogo mexicano.

El exembajador agrega que Washington incluso ofreció a las autoridades mexicanas acceso al avión Beechcraft utilizado en el traslado y al resto de la evidencia para que especialistas de ambos países la inspeccionaran de manera conjunta.

Describe que funcionarios mexicanos acudieron a revisar la aeronave y el resto de los indicios en territorio estadounidense. Sin embargo, sostiene que López Obrador nunca respondió sus mensajes.

"El lunes fue claro que algo estaba mal. Aunque todavía era el embajador estadounidense en México, el espacio abierto que yo disfrutaba con el presidente mexicano parecía haber sido cerrado", relata en el libro citado durante la entrevista.

Responde a Sheinbaum: "La verdad es la verdad"

Las declaraciones de Salazar también responden de manera directa a los cuestionamientos que la presidenta Claudia Sheinbaum ha formulado sobre la captura de "El Mayo" Zambada.

En días recientes, la mandataria preguntó públicamente quién había mentido después de que el FBI exhibiera en un museo el avión utilizado en el traslado del narcotraficante, pese a que en 2024 funcionarios estadounidenses afirmaron que la aeronave, el piloto y la operación no pertenecían al gobierno de Estados Unidos.

Interrogado sobre ese punto, Salazar rechazó haber ocultado información. "La verdad es la verdad" , respondió antes de reiterar que la versión plasmada en su libro coincide con la postura que sostuvo cuando era embajador.

Explicó que el avión permanece asegurado por autoridades estadounidenses como parte de la evidencia del caso y sostuvo que su exhibición en un museo no modifica los hechos que, según él, se desarrollaron durante el operativo.

Aclaraciones sobre la participación del FBI y reacciones oficiales

Otro de los puntos que aclaró fue la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Salazar negó que agentes estadounidenses hubieran intervenido dentro del territorio mexicano para ejecutar la captura de Zambada.

Según su versión, la participación del FBI comenzó cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto Doña Ana County International Airport, en Nuevo México.

"En México no. Lo hicimos acá en los Estados Unidos y en el aeropuerto en Doña Ana, en Nuevo México. Ahí es donde ellos llegaron, ahí es donde ocurrió la detención en el lado de los Estados Unidos", afirmó.

Con ello buscó diferenciar la llegada del capo al territorio estadounidense de la detención formal ejecutada por autoridades federales de ese país.

Los rumores sobre López Obrador

Durante la conversación también fue interrogado sobre otro de los pasajes de Borderlands, donde relata que un empresario le comentó que López Obrador estaba preocupado por la información que "El Mayo" Zambada pudiera proporcionar a las autoridades estadounidenses.

Salazar confirmó que escuchó ese tipo de versiones durante su estancia en México, pero marcó distancia respecto de ellas.

Explicó que empresarios y otros interlocutores hablaban con frecuencia de ese asunto en reuniones privadas y en encuentros con la embajada. Sin embargo, aclaró que nunca obtuvo evidencia que sustentara esos comentarios.

"Yo no tengo evidencia de eso. Directamente es lo que decía muchísima gente que venía a verme a mí en la embajada o en reuniones que tenía. Es lo que se hablaba muchísimo en México", señaló.

La precisión resulta relevante porque evita presentar esos comentarios como información corroborada y limita su alcance al ambiente político que rodeó la captura del fundador del Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones forman parte de la promoción de Borderlands, libro que Ken Salazar publicará en inglés el 28 de julio en Estados Unidos y cuya edición en español está prevista para septiembre en México.