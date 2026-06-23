PAN pide vigilar que proceso interno de Morena se ajuste a la ley electoral rumbo a 2027

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que la apertura de registros para definir coordinaciones políticas rumbo a las elecciones de 2027 obliga a observar el cumplimiento de la legislación electoral, particularmente en materia de actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos.

Kenia López Rabadán advierte sobre cumplimiento de la legislación electoral

En entrevista, la legisladora panista señaló que los partidos políticos tienen derecho a establecer sus propios mecanismos internos para seleccionar aspirantes y construir proyectos electorales, siempre que éstos se desarrollen dentro de los plazos establecidos por la ley y sin generar ventajas indebidas para quienes buscan una candidatura.

Indicó que la legislación electoral establece con claridad los periodos para precampañas y campañas, por lo que cualquier actividad realizada fuera de esos tiempos debe analizarse bajo las disposiciones previstas en la ley.

Entre los elementos que deben revisarse, agregó, se encuentra el uso de recursos públicos y cualquier actividad que pueda traducirse en promoción anticipada de aspirantes a cargos de elección popular.

Acción Nacional abre registros y debate alianzas electorales

Respecto a la ruta que seguirá Acción Nacional rumbo a los próximos comicios, explicó que el partido ya abrió espacios para que militantes y ciudadanos interesados puedan registrarse como aspirantes a distintos cargos de elección popular, aunque la metodología para la selección de candidaturas será definida posteriormente por el Comité Ejecutivo Nacional.

La también vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente indicó que dentro del PAN continúa la discusión sobre la conveniencia de construir alianzas electorales para 2027 y 2030, una decisión que corresponderá a los órganos colegiados del partido una vez que avance la preparación rumbo a los próximos procesos electorales.

Añadió que la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero Herrera definió como ejes de acción la defensa de la familia, la patria y las libertades, principios que servirán como base para la construcción de la oferta política que Acción Nacional presentará a los electores.

López Rabadán explicó que existen posiciones distintas al interior del PAN respecto a las coaliciones electorales, por lo que el debate deberá realizarse en los órganos de decisión partidista. Mientras tanto, consideró prioritario fortalecer la identidad y la estructura del partido antes de resolver la eventual construcción de acuerdos con otras fuerzas políticas.