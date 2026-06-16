Colectivos 4:20, única movilización prevista para partido en el Estadio Ciudad de México

Sin confirmación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y con las madres buscadoras fuera de las protestas previstas, el Gobierno de la Ciudad de México sólo tiene identificada una movilización de colectivos 4:20 en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, previo al partido entre Uzbekistán y Colombia programado para este miércoles.

Gobierno capitalino identifica movilización de colectivos 4:20

La convocatoria fue lanzada por colectivos del movimiento cannábico, que agrupa a activistas, consumidores y defensores de la regulación de la marihuana en demanda de reglas claras para su uso, reconocimiento del autocultivo y fin de la criminalización del consumo.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó que se instalarán 15 puntos de atención alrededor del estadio, cada uno con 15 servidores públicos, para recibir a los grupos que eventualmente se acerquen durante la jornada mundialista y atender cualquier situación sin impedir el desarrollo del encuentro.

Por lo anterior, aseguró que el Gobierno capitalino permanecerá atento a la decisión que adopte la CNTE después de su asamblea, donde el magisterio definirá si realiza alguna actividad este miércoles en la ciudad.

También indicó que las madres buscadoras no tienen previsto acudir a la zona del Estadio Ciudad de México, luego de las acciones que realizaron durante la inauguración del Mundial.

Cravioto Romero aseguró que la administración local garantizará el derecho a la libre manifestación, pero pidió que cualquier protesta se realice de manera pacífica, sin violencia y sin impedir el paso de las personas que cuentan con boleto para ingresar al partido.

El secretario de Gobierno dijo que el objetivo es evitar que se repitan hechos como los ocurridos durante la inauguración del Mundial, cuando personas identificadas como bloque negro llegaron a la zona una vez iniciado el encuentro y provocaron daños en comercios y mobiliario urbano.

Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta 19 detenidos en operativo inaugural

Cravioto Romero informó también que este miércoles se reforzará el operativo en los Fan Fest para evitar el consumo de alcohol en espacios abiertos, luego de que en la jornada inaugural se detectaron personas consumiendo bebidas alcohólicas fuera de los establecimientos.

En el caso de Garibaldi, explicó que las bebidas alcohólicas sólo podrán consumirse dentro de los establecimientos mercantiles, por lo que no se permitirá hacerlo en la vía pública ni en las zonas de concentración donde se transmiten los partidos. Advirtió que ese punto será evaluado y, si no funciona, podrían tomarse otras medidas.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante la jornada inaugural fueron detenidas 19 personas por distintos motivos, entre ellos lesiones a policías, uso de acreditaciones falsas, robo de celulares y afectaciones menores a la vía pública.

Vázquez Camacho señaló que el balance del primer operativo fue mayoritariamente positivo, aunque reconoció episodios de violencia, agresiones contra elementos de seguridad y un intento de ingreso forzado por parte de un grupo menor de manifestantes en la puerta 8 del estadio.

El secretario precisó que esos incidentes fueron contenidos en menos de 20 minutos y afirmó que la mayoría de las movilizaciones realizadas alrededor del estadio fueron pacíficas.

También aclaró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana no investiga manifestantes, sino delitos o conductas violentas cuando se registran lesiones, daños, robos o denuncias de establecimientos afectados.

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas ocho investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos durante la inauguración: una por lesiones contra policías, una por daños, tres por daño a la propiedad y tres más por daño y robo en negocios afectados.