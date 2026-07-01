La foto de la aficionada rescatada con una grúa engañó a miles; esto fue lo que sí pasó en el Fan Fest de Monterrey

La fotografía de una supuesta aficionada que habría quedado atrapada en una reja mientras intentaba ingresar al FIFA Fan Festival de Monterrey se volvió viral en redes sociales.

La imagen generó miles de reacciones y memes, ya que iba acompañada de publicaciones que aseguraban que la mujer tuvo que ser rescatada con ayuda de una grúa tras quedar suspendida en lo alto de la estructura.

Sin embargo, la imagen es falsa. Hasta el momento no existe evidencia de que ese supuesto rescate haya ocurrido y un análisis realizado con un detector de imágenes generadas con inteligencia artificial arrojó una probabilidad del 87% de que la fotografía haya sido creada con IA, con un nivel de confianza catalogado como alto.

Alta probabilidad de IA. Foto: zerogpt.



La publicación comenzó a circular tras el partido entre México y Ecuador, disputado el pasado 30 de junio, acompañada de mensajes que afirmaban que la aficionada intentó ingresar al Fan Fest instalado en el Parque Fundidora cuando los accesos ya habían sido cerrados por alcanzar el aforo máximo.

Aunque la imagen en la que se aprecia a la joven trepar la reja sí es real y corresponde a los incidentes registrados en los accesos al FIFA Fan Festival de Monterrey, la fotografía en la que supuestamente aparece suspendida de una grúa tras quedar atorada en la parte superior de la estructura fue creada con inteligencia artificial.

Todo indica que alguien aprovechó la escena original para generar una imagen falsa y hacerla pasar como si documentara un rescate que nunca ocurrió.

Aficionada queda atrapada en las rejas. Foto: Redes Sociales.



Más allá de la imagen falsa: esto sí pasó

Horas antes del partido, los organizadores informaron que el FIFA Fan Festival de Monterrey había alcanzado su capacidad máxima, por lo que se cerraron los accesos como medida de seguridad y se invitó a los asistentes a seguir la transmisión desde otros puntos habilitados en la ciudad.

El cierre de puertas provocó molestia entre quienes permanecían afuera del recinto, provocando empujones y personas escalando las rejas para lograr entrar.

Fan Fest en Parque Fundidora, Monterrey. Foto: Redes Sociales.



Además un portazo en uno de los accesos, donde un portón metálico de aproximadamente cuatro metros colapsó y dejó al menos una persona lesionada, de acuerdo con reportes de Protección Civil de Nuevo León.