La Gran Escapada regala viajes por el Día del Padre

La Gran Escapada arrancó este jueves con más de 114 mil promociones turísticas en todo el país, pero también con un incentivo especial para celebrar el Día del Padre: seis viajes dobles gratuitos para padres que cumplan años el próximo 21 de junio.

El anuncio se convirtió en uno de los principales atractivos del lanzamiento de la campaña nacional de descuentos turísticos, impulsada por la Secretaría de Turismo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Los padres interesados deberán registrarse a las 14:00 horas del domingo 21 de junio a través de la cuenta oficial de Instagram de la Secretaría de Turismo. Los primeros seis en completar el proceso recibirán un paquete para dos personas.

Detalles confirmados de la promoción especial por el Día del Padre

El premio incluye vuelos redondos de Mexicana hacia destinos del sureste, hospedaje en hoteles administrados por Grupo Mundo Maya y recorridos a bordo del Tren Maya para conocer zonas arqueológicas, playas y otros atractivos turísticos de la región.

La dinámica forma parte de la estrategia con la que el gobierno federal busca promover los destinos turísticos nacionales y fortalecer proyectos como Mexicana, el Tren Maya y la red de hoteles Mundo Maya.

Más allá del sorteo, La Gran Escapada reúne descuentos en aerolíneas, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, transporte terrestre, actividades recreativas y experiencias comunitarias en los 32 estados del país.

Impacto y alcance de la campaña La Gran Escapada 2026

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que los viajeros podrán reservar durante estos cuatro días y utilizar sus compras en cualquier momento del año, lo que permitirá distribuir mejor la actividad turística más allá de los periodos vacacionales tradicionales.

La plataforma también abrió por primera vez sus promociones a visitantes extranjeros. Las autoridades buscan aprovechar la visibilidad internacional que genera el Mundial 2026 para atraer turistas que deseen programar futuros viajes a México con tarifas preferenciales.

La edición 2026 superó los números del año pasado. Participan 6 mil 577 establecimientos turísticos, un incremento superior al 11% respecto a la primera edición, mientras que las promociones disponibles crecieron a más de 114 mil experiencias.

Las autoridades destacaron que las compras pueden efectuarse entre el 18 y el 21 de junio, aunque los viajes podrán disfrutarse en cualquier momento del año, lo que permite a las familias planear vacaciones futuras con tarifas preferenciales.

Entre las ofertas disponibles figuran descuentos promedio de 35%, facilidades de pago y meses sin intereses en hoteles, transporte aéreo y terrestre, agencias de viajes, restaurantes, recorridos culturales, turismo de naturaleza y actividades gastronómicas.

La edición 2026 incorpora una mayor participación de pequeños negocios y experiencias comunitarias. Entre ellas destacan recorridos para observar luciérnagas en Tlaxcala, visitas a pueblos mágicos, casas de artesanías y proyectos turísticos operados por comunidades locales.