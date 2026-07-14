El día que el francotirador de Puebla elogió la seguridad

La detención de Rafael Zabalza Beraza, empresario farmacéutico investigado como el presunto "francotirador de Puebla", ha provocado que resurjan algunas de sus apariciones públicas, entre ellas una entrevista en la que hablaba sobre el Campeonato Nacional de Dominó y elogiaba las condiciones de seguridad en el estado.

Mientras hoy su nombre ocupa los titulares por ser investigado como el presunto responsable de los ataques armados contra automovilistas en la Vía Atlixcáyotl, hace algunos años Rafael Zabalza Beraza aparecía frente a las cámaras hablando de un tema completamente distinto: la seguridad de Puebla y la realización del Campeonato Nacional de Dominó.

Cuando destacó la seguridad de Puebla

Durante una entrevista con el medio Ambas Manos , Rafael Zabalza promovió la realización del Campeonato Nacional de Dominó, evento del que Puebla sería sede.

Al hablar sobre el impacto económico que dejaría el evento, aseguró que cientos de participantes llegarían acompañados de sus familias para recorrer la ciudad.

Fue entonces cuando expresó una frase que hoy ha vuelto a circular en redes sociales.

"Muchos vienen con familias, con hijos, que van a salir a pasear, que van a estar disfrutando de esta Puebla que, gracias a Dios, tenemos todavía con la seguridad de poder salir a la calle con cierta tranquilidad".

En la misma conversación explicó que el torneo se realizaría en un hotel de la zona del Niño Poblano y destacó que el dominó es un deporte mental que fomenta valores como el compañerismo, la lealtad y el juego limpio.

Las declaraciones cobran otro sentido tras su detención

Las palabras de Zabalza han sido retomadas luego de que este 14 de julio fuera detenido durante un operativo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en un fraccionamiento de San Andrés Cholula.

Las autoridades lo investigan por su presunta participación en los ataques armados registrados durante las últimas semanas contra vehículos que circulaban por la Vía Atlixcáyotl.