La lucha de Samir Flores: el activista que defendió la tierra y el agua en Morelos

La figura de Samir Flores Soberanes volvió al centro de la conversación pública luego de que manifestantes recordaran su nombre durante una protesta contra Cuauhtémoc Blanco en la Ciudad de México.

Sin embargo, antes de convertirse en un símbolo de exigencia de justicia, fue un activista comunitario que dedicó años a la defensa del territorio, la comunicación indígena y la protección de los recursos naturales.

Samir Flores fue campesino, comunicador comunitario y defensor de derechos humanos originario de Amilcingo, en el municipio de Temoac, Morelos. Desde su comunidad impulsó proyectos de comunicación y organización social para informar a los habitantes sobre los problemas que enfrentaban en la región.

A través de la radio comunitaria Amiltzinko, fundada por él, difundía información sobre temas sociales, ambientales y comunitarios, además de abrir espacios para que habitantes de la zona expresaran sus preocupaciones.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lo reconoció como defensor de derechos humanos y comunicador comunitario.

La defensa del territorio y su oposición al Proyecto Integral Morelos

Una de las principales luchas de Samir Flores estuvo relacionada con el Proyecto Integral Morelos (PIM), un megaproyecto energético que contempla una termoeléctrica en Huexca, Morelos, además de un gasoducto y un acueducto.

Como integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Samir participó en asambleas, movilizaciones y foros donde expresó su rechazo al proyecto por considerar que podía representar riesgos para el territorio y las comunidades de la región.

Para sus compañeros y organizaciones defensoras del territorio, su lucha estaba relacionada con la protección de la tierra, el agua y el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que afectan sus comunidades.

La radio comunitaria como herramienta de resistencia

Además de su trabajo como defensor ambiental, Samir convirtió la comunicación en una herramienta para organizar a su comunidad.

Desde Radio Amiltzinko, buscaba informar sobre conflictos sociales y ambientales que impactaban a habitantes de Morelos, además de fortalecer la participación comunitaria.

Su labor lo convirtió en una figura visible dentro de los movimientos que cuestionaban proyectos considerados una amenaza para los ecosistemas y las formas de vida tradicionales de las comunidades indígenas.

El asesinato que marcó la lucha de defensores ambientales

El 20 de febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado afuera de su domicilio en Amilcingo, Morelos. De acuerdo con organismos de derechos humanos, el ataque ocurrió en un contexto relacionado con su labor como defensor y opositor al Proyecto Integral Morelos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el caso debía investigarse considerando todas las líneas posibles y posteriormente emitió una recomendación relacionada con violaciones al derecho de acceso a la justicia en la investigación del homicidio.

Tras su muerte, organizaciones sociales y comunidades indígenas mantuvieron la exigencia de esclarecer el crimen y determinar responsabilidades.

Samir Flores, un símbolo para comunidades defensoras del territorio

A más de siete años de su asesinato, el nombre de Samir Flores continúa asociado a las luchas por la defensa del territorio, la participación comunitaria y la protección ambiental.

Para sus compañeros y organizaciones sociales, su legado representa la resistencia de comunidades que buscan intervenir en las decisiones sobre los proyectos que impactan sus regiones.