Tensión entre madres buscadoras y policías de la SSC durante protesta en Calzada de Tlalpan

Momentos de tensión se vivieron este martes sobre Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita del Metro, donde integrantes de colectivos de familias buscadoras y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México protagonizaron un enfrentamiento durante una manifestación pacífica.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales por los propios colectivos, los manifestantes denunciaron que fueron encapsulados por policías capitalinos y acusaron empujones, así como intentos por retirar las mantas y carteles que portaban para visibilizar la desaparición de sus familiares.

La movilización se realizó en las inmediaciones del Metro Ermita, donde los colectivos buscaban bloquear la circulación sobre Calzada de Tlalpan . En las grabaciones compartidas en redes sociales se observa un cerco de elementos de la SSC y momentos de forcejeo entre uniformados y manifestantes.

Intervención y diálogo de la SSC

Tras la difusión de los videos, la SSC informó que el personal de la Policía Metropolitana realizó una "línea de contención" con el objetivo de evitar el cierre total de la vialidad y mantener la movilidad en la zona.

La dependencia aseguró que, después de entablar un diálogo con los manifestantes, permitió la protesta sobre la totalidad de Calzada de Tlalpan y los elementos se replegaron. Además, indicó que personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno continuó el diálogo con los colectivos.