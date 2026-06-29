"La Muñeca" habría coordinado el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

A poco más de un año del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y de José Muñoz Vega, coordinador de Asesores del Gobierno de la Ciudad de México, autoridades federales y capitalinas detuvieron en Yautepec, Morelos, a Jovany Santa Cruz Molina, alias "La Muñeca", quien es investigado por su probable participación y coordinación en el ataque.

Detención de Jovany Santa Cruz en Morelos

De acuerdo con las autoridades, Santa Cruz Molina controlaba puntos de venta de droga en las colonias El Arbolillo I, San Felipe de Jesús e Impulsora, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esa demarcación forma parte de las zonas donde La Unión Tepito mantiene presencia, junto con las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Tláhuac y Xochimilco.

Además, las autoridades federales y estatales han documentado operaciones de células relacionadas con esa organización en municipios de Morelos, entre ellos Yautepec -donde fue detenido Santa Cruz Molina- y Cuernavaca, principalmente en actividades de narcomenudeo y extorsión.

Aunque el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, evitó precisar a qué organización criminal pertenece "La Muñeca", señaló que el detenido está identificado como presunto integrante de una célula delictiva que habría participado en el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Investigación y seguimiento del caso

Explicó que, además de su presunta intervención en delitos como el narcomenudeo y la extorsión, habría formado parte del entramado de coordinación del ataque y adelantó que, a partir de esta captura, las autoridades continuarán desarrollando nuevas líneas de investigación, por lo que los avances se darán a conocer cuando sea posible realizar un nuevo corte informativo del caso.

Las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que la captura fue resultado del seguimiento a diversas líneas de investigación y trabajos de inteligencia, realizados con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Vázquez Camacho destacó que la detención fue posible gracias al trabajo conjunto que, desde el inicio de las investigaciones, realizan las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad federal y capitalino, así como la colaboración de las autoridades de Morelos.

El secretario de Seguridad capitalina calificó el arresto como "una detención relevante" y aseguró que se trataba de uno de los principales objetivos en esta etapa de la investigación.

Añadió que el grupo especial creado para esclarecer el doble homicidio sesiona de manera permanente para revisar avances, desarrollar nuevas líneas de investigación y dar seguimiento al caso, con el propósito de evitar la impunidad.

La detención forma parte de las indagatorias por el ataque perpetrado el 20 de mayo sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. Ese día, Ximena Guzmán esperaba a José Muñoz Vega en el automóvil en el que ambos se trasladaban y, cuando él se acercaba al vehículo tras salir de la estación Xola del Metro, un hombre que llegó en motocicleta abrió fuego de manera directa contra ambos y escapó.

Al momento de su captura, a Santa Cruz Molina le aseguraron un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con diversas dosis de droga. Posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, permanece con estatus de "en traslado" y bajo resguardo de la Delegación Morelos de la FGR.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar y detener a todas las personas que participaron en la planeación, ejecución y apoyo logístico del doble homicidio y reiteraron que el objetivo es esclarecer completamente el caso y llevar ante la justicia a todos los involucrados.