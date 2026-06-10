Senado arma festejo con La Original Banda El Limón en medio de la ratificación de Lazzeri

Lo que comenzó como una ceremonia de reconocimiento terminó al ritmo de la banda sinaloense. El Senado de la República rindió homenaje a La Original Banda El Limón por más de seis décadas de trayectoria artística, en un evento impulsado por el senador del Partido Verde, Luis Alfonso Silva Romo.

Durante la ceremonia, la agrupación recibió un reconocimiento por su aportación a la música regional mexicana y por su permanencia dentro de uno de los géneros más representativos del país.

Sin embargo, el acto protocolario dio paso a un pequeño concierto en el que la banda interpretó algunos de sus éxitos, incluido el tema “El Sinaloense”

El evento ocurrió mientras en comisiones del Senado avanzaba la ratificación de Roberto Lazzeri como embajador de México en Estados Unidos, hecho que generó comentarios en redes sociales debido al contraste entre ambas actividades.

? SENADORES ORGANIZAN BAILONGO CON LA BANDA EL LIMÓN



El Senado homenajeó a La Original Banda El Limón por sus más de 60 años de trayectoria.



La invitación fue del senador Luis Alfonso Silva, del Partido Verde.



Y el reconocimiento terminó en concierto, donde arrancaron con… pic.twitter.com/F3NQIjsaIp — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) June 10, 2026

¿Quién es La Original Banda El Limón?

La Original Banda El Limón es una de las agrupaciones más emblemáticas de la música de banda en México.

Sus orígenes se remontan a 1965 en la comunidad de El Limón de los Peraza, en Sinaloa, y a lo largo de su historia ha sido considerada una de las agrupaciones que ayudó a popularizar la banda sinaloense dentro y fuera del país.

La agrupación fue dirigida durante décadas por Salvador Lizárraga, figura clave en su consolidación artística. A lo largo de su trayectoria han pasado por sus filas intérpretes reconocidos como Julio Preciado, José Ángel Ledezma “El Coyote” y Luis Antonio López “El Mimoso”.

Entre sus éxitos más conocidos destacan temas como “Derecho de Antigüedad”, “El Mejor Perfume”, “Di Que Regresarás”, “Abeja Reina” y “Que Me Digan Loco”. Además, la agrupación ha acumulado decenas de producciones discográficas y reconocimientos nacionales e internacionales, consolidándose como una de las bandas más influyentes del regional mexicano.

Con más de 60 años de historia, La Original Banda El Limón continúa activa en los escenarios y mantiene un lugar destacado dentro de la música popular mexicana, motivo por el que recibió el reconocimiento del Senado de la República.