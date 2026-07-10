Puentes, vacaciones y días festivos: así se planteó el Calendario Escolar 2026-2027

Los niños de Educación Básica y Media Superior están cerrando ciclo escolar ya sea con la recolección de sus boletas o con sus ceremonias de graduación; sin embargo, la Secretaría de Educación (SEP) ya se prepara para el siguiente paso.

Este viernes 10 de julio publico en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria la propuesta del calendario escolar 2026-2027, documento que contempla las posibles fechas de inicio y conclusión del próximo ciclo escolar para los alumnos de educación básica en todo México. Es decir, aún no es oficial.

¿Cuántos días de estudio habrá para el ciclo escalar 2026-2027?

En este, se establece cómo se distribuirán los 185 días de clases del siguiente ciclo escolar, desde las vacaciones de invierno, Semana Santa, viernes de Consejo Técnico Escolar, las evaluaciones y días de suspensión de clases.

Con base en el acuerdo y los anexos gráficos presentados en el archivo enviado por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, las fechas más relevantes para la comunidad educativa son:

Inicio de cursos: 31 de agosto de 2026

de 2026 Fin de clases: 9 de julio de 2027

¿Cuándo habrá suspensión de labores?

Suspensión de labores: el calendario contempla días conmemorativos y de reflexión, marcados tradicionalmente en el sistema nacional, así como sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar que se realizan los últimos viernes de cada mes.

En este caso el único puente que se visualiza ya que se que junta un día feriado es hasta febrero.

Puente: del 29 al 1 de febrero de 2027

¿Cuándo serán las vacaciones del próximo ciclo escolar?

21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027: vacaciones de invierno

vacaciones de invierno 22 de marzo al 2 de abril de 2027: vacaciones de Semana Santa

Por último, los días marcados en azul corresponden al registro de calificaciones tras las evaluaciones correspondientes: 13 de noviembre 2025, 5 de marzo, y 18 de junio de 2027.

Nuevo Ciclo escolar 2026-2027.

Foto: SEP

¿Qué es el anteproyecto de calendario SEP?

El anteproyecto es una propuesta de acuerdo legal emitida por la SEP para establecer oficialmente los calendarios escolares del ciclo lectivo 2026-2027. Este documento es aplicable en toda la República Mexicana para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones encargadas de la formación de maestros de educación básica.

Según la Ley General de Educación, estos calendarios deben garantizar un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase.

De este modo, el calendario define no solo los días de clase, sino también los periodos de Consejo Técnico Escolar, días de suspensión de labores, periodos vacacionales y etapas de apoyo al fortalecimiento docente.