La séptima edición del Certamen "Cénate Las Ventas", con carteles

MADRID.- El Certamen de Novilladas nocturnas "Cénate Las Ventas" que combina toros y gastronomía en la Plaza de Toros de Las Ventas ya tiene carteles. Una iniciativa que este año alcanza su séptima edición y que arrancará el próximo 25 de junio.

Un año más, el coso venteño celebrará estos festejos las noches de los jueves, con cuatro novilladas clasificatorias y la gran final programada el 23 de julio.

"Cénate Las Ventas" permite disfrutar, junto al Certamen de Novilladas, de una feria gastronómica en las galerías del tendido alto del coso con los mejores productos madrileños de la mano de diversos productores: vinos denominación de origen de Madrid, quesos, embutidos, empanadas, cordero o hamburguesas, entre otros.

Las puertas de la plaza abrirán a las 20 horas. El festejo taurino comenzará a las 21 horas. y la oferta gastronómica está abierta en todo momento, antes y después del festejo. Tras la finalización del festejo, las galerías permanecen abiertas hasta la 1:30 y hay música en vivo en las terrazas de la plaza.

Los carteles al completo son los siguientes:

Jueves 25 de junio. Novillos de Los Chospes para Álvaro Chinchón, El Mene y Félix San Román (presentación).

Jueves 2 de julio. Novillos de López Gibaja para Cristian González, Juan Alberto Torrijos y el mexicano Jairo López (presentación).

Jueves 9 de julio. Novillos de Toros de Brazuelas para Nacho Torrejón (presentación), Jorge Hurtado (presentación) y Marco Polope (presentación).

Jueves 16 de julio. Novillos de Sagrario Moreno para Luis Pasero, López Peregrino (presentación) y Mario Vilau.

Jueves 23 de julio. Gran final con novillos de Guadaira.