"La verdad es la verdad": Ken Salazar responde a Sheinbaum y aviva la polémica

A través de redes sociales, el ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, respondió a los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de Ismael "El Mayo" Zambada.

En su cuenta de X, mencionó que junto al fiscal Merrick Garlan, comunicó de las detenciones de Zambada y de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ocurrida en en julio de 2024.

"Comunicamos al gobierno mexicano que no se trataba de nuestro avión, ni de nuestro piloto, ni de nuestra operación. La verdad es la verdad", escribió.

Agregó que su nuevo libro, "Borderlands, trata sobre la urgencia de crear una Nueva Alianza Norteamericana que aborde los desafíos económicos, de seguridad y climáticos de Norteamérica. Es un mensaje que espero sea adoptado por los pueblos de Estados Unidos, México y Canadá".

Statement by Former Secretary of the Interior Ken Salazar



President Claudia Sheinbaum has asked a question: who told the truth? Let me answer it plainly:



Attorney General Merrick Garland and I communicated to the Mexican government in our public statements and to the Mexican... — Ken Salazar (@KenSalazar) July 8, 2026

FGR pedirá pruebas

En conferencia de prensa, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, afirmó que tras el arresto Ismael "El Mayo" Zambada, las autoridades de Estados Unidos "han dado datos falsos o imprecisos".

La funcionaria explicó que la FGR investiga si Estados Unidos incurrió en violaciones a los derechos mexicanos e internacionales al sustraer al capo.

Lo anterior tras revelarse que fueron elementos del FBI los que habrían participado en la organización de la sustracción y entrega de Ismael "El Mayo" Zambada, lo cual sería una violación grave a legislación nacional y los acuerdos internacionales entre ambos países.

Los señalamientos contra Ken Salazar

Durante su conferencia matutina de este 8 de julio, Claudia Sheinbaum retomó una entrevista concedida por Salazar al periodista Jorge Ramos, en la que el exdiplomático afirmó que nunca tuvo evidencia de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantuviera acuerdos con grupos delictivos.

La mandataria subrayó que esa declaración contradice los adelantos publicados sobre el libro que Salazar alista, donde se menciona el testimonio de un empresario cuya identidad permanece reservada.

La presidenta recordó que ese adelanto fue difundido por un diario nacional y sostiene que el entonces mandatario estaba preocupado por la información que pudiera aportar Ismael "El Mayo" Zambada tras su captura. Sin embargo, destacó que el propio Salazar reconoció públicamente que jamás contó con pruebas que respaldaran esa versión.