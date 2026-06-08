Larry Rubin propone tratado México-EU contra el crimen

El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, propuso la creación de un Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral frente a las organizaciones delictivas que operan en ambos lados de la frontera.

La iniciativa fue presentada durante la cena anual de la American Society y busca establecer un mecanismo formal de coordinación entre ambos países para combatir delitos como el tráfico de drogas, armas, personas y recursos ilícitos.

Rubin sostuvo que el crimen organizado representa un desafío compartido para México y Estados Unidos, por lo que consideró necesario avanzar hacia una estrategia común que incluya intercambio de inteligencia, objetivos conjuntos y protocolos de actuación entre instituciones de seguridad y justicia.

"Propusimos este mecanismo que creemos debe existir entre México y Estados Unidos, justo para esta lucha tan importante que ha tenido México a lo largo de las décadas y Estados Unidos también", afirmó.

Seguridad y funcionarios bajo investigación

Uno de los puntos centrales de la propuesta contempla procedimientos específicos para los casos en que funcionarios públicos de cualquiera de los dos países sean señalados por vínculos con actividades criminales.

Rubin señaló que la infiltración del crimen en estructuras políticas no es un fenómeno nuevo y planteó que el tratado serviría para definir cómo actuar de manera coordinada cuando existan investigaciones o indicios contra servidores públicos.

"Este tratado de lucha contra el crimen debe de ser un instrumento en que ambas naciones, México y Estados Unidos, se ponen de acuerdo en procesos, se ponen de acuerdo en objetivos y también en cómo se trabajará cuando haya funcionarios públicos, ya sea en México o en Estados Unidos involucrados", explicó.

La propuesta aparece en un momento de creciente presión de Washington para reforzar la cooperación en materia de seguridad y combatir a los grupos criminales vinculados al tráfico de fentanilo, una agenda que se ha convertido en uno de los temas centrales de la relación bilateral.

Inversión y Estado de Derecho

Rubin vinculó la seguridad con la atracción de inversiones. Afirmó que México mantiene ventajas competitivas para captar capital extranjero, pero advirtió que la confianza empresarial depende de reglas claras, respeto a contratos y certeza jurídica.

El empresario señaló que cambios unilaterales en acuerdos o decisiones gubernamentales generan señales negativas para los inversionistas, especialmente en sectores estratégicos donde participan empresas estadounidenses.

La American Society buscará impulsar la propuesta tanto en México como en Estados Unidos mediante acercamientos con el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Rubin adelantó que buscarán presentar la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a legisladores de distintas fuerzas políticas para abrir el debate sobre un nuevo esquema de colaboración binacional contra el crimen organizado.