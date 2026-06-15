Laura Itzel Castillo, nueva titular de la Secretaría de las Mujeres

La Secretaría de las Mujeres ya tiene sucesora definida. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Laura Itzel Castillo Juárez asumirá la titularidad de la dependencia una vez que concluya sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

El anuncio pone fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el cargo, vacante desde la salida de Citlalli Hernández. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la dependencia mantiene operaciones normales mientras se concreta la incorporación de la legisladora.

La presidenta explicó que Laura Itzel Castillo se encuentra definiendo los tiempos para dejar sus responsabilidades en la Cámara alta y dar el paso al gabinete federal. No precisó una fecha para el relevo, aunque confirmó que la decisión ya está tomada.

LAURA ITZEL CASTILLO.

Se encuentra definiendo los tiempos para dejar sus responsabilidades en la Cámara alta. Foto: Cuartoscuro

Secretaría de las Mujeres lleva 2 meses sin titular

La Secretaría de las Mujeres ha permanecido sin titular durante casi dos meses. En ese periodo, la subsecretaria Ingrid Gómez quedó al frente de las tareas administrativas y de los programas impulsados por la dependencia.

Sheinbaum sostuvo que los proyectos prioritarios continúan en marcha, incluidos los Centros LIBRE, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y otras acciones enfocadas en prevención de la violencia, igualdad sustantiva y atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Este año mundialista, hagamos del fútbol una celebración segura para todas.



La emoción de cada partido debe vivirse con respeto, nunca con violencia. Diversos estudios han documentado que durante eventos de gran relevancia aumentan las denuncias por violencia.



Por eso lo... pic.twitter.com/vn7xqLse5O — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 11, 2026

Impacto y continuidad de la política de género en el gabinete federal

La llegada de Laura Itzel Castillo fortalece la presencia de perfiles cercanos al movimiento de la Cuarta Transformación dentro del gabinete. La legisladora cuenta con una larga trayectoria en la izquierda mexicana y ha ocupado cargos en el Congreso de la Unión, el Gobierno de la Ciudad de México y el Senado.

El nombramiento ocurre en un momento clave para la nueva dependencia, creada durante la administración de Sheinbaum con el objetivo de concentrar las políticas públicas dirigidas a las mujeres y elevar el tema a nivel de secretaría de Estado.

Con la incorporación de Castillo, el gobierno federal busca cerrar uno de los pendientes que permanecían abiertos dentro del gabinete y dar continuidad a la estrategia de género impulsada desde el inicio del sexenio.

La Secretaría de las Mujeres ya tiene sucesora definida. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Laura Itzel Castillo Juárez asumirá la titularidad de la dependencia una vez que concluya sus funciones como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

El anuncio pone fin a las especulaciones sobre quién ocuparía el cargo, vacante desde la salida de Citlalli Hernández. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que la dependencia mantiene operaciones normales mientras se concreta la incorporación de la legisladora.

La presidenta explicó que Laura Itzel Castillo se encuentra definiendo los tiempos para dejar sus responsabilidades en la Cámara alta y dar el paso al gabinete federal. No precisó una fecha para el relevo, aunque confirmó que la decisión ya está tomada.

LAURA ITZEL CASTILLO.

Se encuentra definiendo los tiempos para dejar sus responsabilidades en la Cámara alta. Foto: Cuartoscuro

Secretaría de las Mujeres lleva 2 meses sin titular

La Secretaría de las Mujeres ha permanecido sin titular durante casi dos meses. En ese periodo, la subsecretaria Ingrid Gómez quedó al frente de las tareas administrativas y de los programas impulsados por la dependencia.

Sheinbaum sostuvo que los proyectos prioritarios continúan en marcha, incluidos los Centros LIBRE, la Cartilla de Derechos de las Mujeres y otras acciones enfocadas en prevención de la violencia, igualdad sustantiva y atención a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Este año mundialista, hagamos del fútbol una celebración segura para todas.



La emoción de cada partido debe vivirse con respeto, nunca con violencia. Diversos estudios han documentado que durante eventos de gran relevancia aumentan las denuncias por violencia.



Por eso lo... pic.twitter.com/vn7xqLse5O — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 11, 2026

Impacto y continuidad de la política de género en el gabinete federal

La llegada de Laura Itzel Castillo fortalece la presencia de perfiles cercanos al movimiento de la Cuarta Transformación dentro del gabinete. La legisladora cuenta con una larga trayectoria en la izquierda mexicana y ha ocupado cargos en el Congreso de la Unión, el Gobierno de la Ciudad de México y el Senado.

El nombramiento ocurre en un momento clave para la nueva dependencia, creada durante la administración de Sheinbaum con el objetivo de concentrar las políticas públicas dirigidas a las mujeres y elevar el tema a nivel de secretaría de Estado.

Con la incorporación de Castillo, el gobierno federal busca cerrar uno de los pendientes que permanecían abiertos dentro del gabinete y dar continuidad a la estrategia de género impulsada desde el inicio del sexenio.