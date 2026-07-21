Revisión del T-MEC no puede esperar; cada día cuesta inversión: Lazzeri

a revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya tiene un costo para la economía regional. El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, advirtió que cada día sin acuerdos retrasa inversiones y resta competitividad a América del Norte frente a otros bloques comerciales.

Impacto económico y político de la revisión del T-MEC

En declaraciones concedidas a Bloomberg Television el 17 de julio y difundidas este martes por Reuters, con el arranque de una nueva ronda de negociaciones en la Ciudad de México, el diplomático resumió el impacto de la incertidumbre en una frase: "Cada momento que perdemos, estamos perdiendo competitividad, participación de mercado e inversión".

Lazzeri aseguró que el T-MEC cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y sostuvo que la revisión del acuerdo debe concluir este mismo año para evitar que América del Norte pierda competitividad, inversiones y participación de mercado.

"Ésta es la relación más importante del mundo. Somos la asociación más sólida. La vemos como una relación en la que tenemos que trabajar constantemente, pero que es muy fuerte y juntos podemos lograr grandes cosas", afirmó.

El diplomático mexicano señaló que el T-MEC no debe entenderse únicamente como un tratado comercial, sino como la base de un modelo de producción compartida entre los tres países de América del Norte.

"No puede verse sólo como una relación bilateral. Es una relación de coproducción. El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá es una arquitectura muy sofisticada y cuenta con el respaldo del presidente Trump", dijo.

Las declaraciones ocurren mientras representantes de los tres gobiernos iniciaron una nueva ronda de negociaciones para revisar el tratado, en un contexto marcado por las nuevas políticas arancelarias de Washington y los esfuerzos por fortalecer las cadenas de suministro regionales.

El embajador explicó que, a una década de la negociación original del acuerdo, el entorno internacional cambió de manera significativa, tanto por la evolución de la geopolítica como por la transformación de los procesos industriales.

Objetivos y desafíos en la negociación del tratado

"Han cambiado muchas cosas en el mundo. Hoy existen nuevas realidades geopolíticas y también nuevas formas de producir. Por eso esta revisión representa una oportunidad para discutir incentivos que permitan incrementar la producción tanto en México como en Estados Unidos", sostuvo.

Uno de los principales objetivos de la revisión, añadió, es ofrecer certidumbre a las empresas interesadas en expandir o relocalizar inversiones manufactureras dentro de la región.

"Necesitamos dar certeza a los inversionistas. Ninguna empresa planea inversiones de largo plazo con incertidumbre sobre las reglas del juego", señaló.

Lazzeri insistió en que los tres gobiernos comparten el interés de concluir la revisión antes de que termine 2026.

"Esperamos que se haga este año. Entendemos que ésa también es la expectativa de nuestra contraparte. Cada momento que perdemos significa perder competitividad, participación de mercado e inversiones. Es del interés de los tres países alcanzar una resolución cuanto antes", dijo.

Rechazó la idea de que el proceso pueda prolongarse hasta la siguiente administración estadounidense y recordó que el tratado ofrece un horizonte de estabilidad que debe aprovecharse para fortalecer la integración económica de la región.

"Creemos firmemente que los tres países tienen sentido como bloque económico. Juntos aportamos competitividad, recursos naturales, innovación y tecnología. Queremos cerrar este proceso rápidamente para generar las condiciones que permitan atraer más inversión y recuperar manufacturas para América del Norte".

La apuesta del gobierno mexicano es cerrar la revisión con rapidez para evitar que la incertidumbre continúe frenando inversiones. Bajo esa lógica, la advertencia del embajador resume el desafío de la negociación: cada día sin acuerdos representa terreno cedido frente a los competidores globales.