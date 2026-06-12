Se enfrentan jóvenes a precarización laboral, advierte UNAM

Aunque las tasas de ocupación laboral han mejorado, persisten retos de precarización, aseguró el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí.

Precisar que en México hay más de 5.4 millones de estudiantes en el nivel medio superior, una etapa clave para definir vocaciones y proyectos de vida, así como la continuidad hacia la universidad.

Importancia del nivel medio superior en la formación vocacional

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos Ing. Bernardo Quintana Arrioja, dijo que el nivel medio superior es una etapa clave para definir vocaciones y proyectos de vida, así como la continuidad hacia la universidad.

En su discurso, precisó que las transformaciones más relevantes de cualquier nación comienzan en las aulas, se alimentan de la docencia y encuentran en la juventud a uno de sus actores más comprometidos y activos.

"La Universidad asume plenamente su misión para hacer visible que la juventud no espera pasivamente su futuro; interviene en su realidad, entiende el saber cómo un bien público y da forma a su propio camino", dijo.

Excelencia académica y valores en la juventud universitaria

Asimismo, recalcó que la excelencia académica no se limita a calificaciones sobresalientes y supone generar nuevos saberes en ámbitos científicos, tecnológicos, artísticos o humanísticos, porque el liderazgo se concibe como la habilidad de convocar, incidir y promover sinergias horizontales.

El rector dejó en claro que el servicio implica una intervención concreta, sostenida y sin fines de lucro ante problemáticas reales; el patriotismo se aleja de la retórica vacía y aparece en la representación digna del país en actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas.

Dijo que mientras que el valor se manifiesta en la fuerza para trazar una historia de vida significativa en condiciones adversas y convertir la experiencia personal en dignidad y justicia.

Consideró que los jóvenes galardonados convierten la curiosidad en investigación, el conocimiento en herramienta de acción y la motivación en un impulso para tejer comunidad.

En el auditorio Alfonso Caso, Bernardo Quintana coincidió en que los reconocimientos son una forma de celebrar la excelencia y reconocer el mérito, pero su verdadero valor no está en lo que acreditan sobre el pasado sino en la responsabilidad que generan hacia el futuro.