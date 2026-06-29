¿Qué significa la nueva Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos? Las claves de la propuesta

La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa uno de los avances más trascendentes en materia de reconocimiento de derechos colectivos y consolidación del carácter pluricultural.

Ello porque transforma mecanismos concretos los principios establecidos en la reforma constitucional al artículo 2º aprobada en 2024, aseguró la vicecoordinadora de los diputados de Morena, Dolores Padierna.

La transformación de México y el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos

"La transformación de México también pasa por reconocer plenamente la dignidad, la historia y los derechos de quienes durante siglos fueron invisibilizados. Esta ley coloca a los pueblos indígenas y afromexicanos en el centro de la vida pública nacional como sujetos con capacidad de decisión, organización y participación", afirmó.

Reconocimiento jurídico y autonomía de los pueblos indígenas y afromexicanos

Padierna Luna destacó que uno de los elementos centrales de la iniciativa es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que fortalece su capacidad para ejercer derechos, administrar recursos y participar institucionalmente desde sus propias formas de organización.

A partir de agosto, las comunidades originarias serán consultadas sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos para asegurar los derechos que establece el artículo 2 de la Constitución.



Por primera vez en la historia, participan 16 mil 728... pic.twitter.com/wjR4Qlutzu — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 29, 2026

La legisladora subrayó que la propuesta desarrolla el derecho a la libre determinación y autonomía, fortalece la consulta previa, libre e informada, reconoce el pluralismo jurídico y protege los sistemas normativos indígenas mediante mecanismos de coordinación con las instituciones del Estado.

En este contexto, la diputada enfatizó que la iniciativa otorga un reconocimiento amplio a las autoridades comunitarias elegidas conforme a sus usos y costumbres, facultándolas para ejercer funciones de gobierno, administración de patrimonio comunitario, impartición de justicia y gestión de recursos públicos.

De igual forma, resaltó que el proyecto incorpora una visión integral de protección territorial al incluir tierras, aguas, biodiversidad, recursos naturales y lugares sagrados, además de reconocer el valor de la bioculturalidad, los conocimientos tradicionales y prácticas ancestrales como el sistema milpa.

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