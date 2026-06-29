Ley seca en CDMX generó pérdidas y venta clandestina: ANPEC

La aplicación de la Ley Seca el pasado 24 de junio en determinadas áreas de la Ciudad de México dejó pérdidas económicas estimadas entre 12 y 15 millones de pesos, "lo que demuestra que esta prohibición no elimina la demanda, únicamente dificulta la venta formal, señaló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Observó que muchos consumidores compraron con anticipación, otros recurrieron a la venta clandestina entre la multitud y las bebidas terminaron vendiéndose a precios más altos, afectando el bolsillo de los aficionados.

"El principal perjudicado fue el comercio formal establecido. Cerca de cinco mil pequeños negocios dejaron de participar en una jornada de alta demanda, precisamente cuando buscan recuperar parte de las ventas perdidas por las protestas que se han dado en las últimas semanas", aseveró Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Tras hacer un análisis de lo que han sido los festejos a nivel internacional, toda vez que en esta ocasión el mundial tiene como sedes a Canadá, Estados Unidos y México, Rivera aseveró que nuestro país se consolida como la sede donde el Mundial se vive con mayor pasión.

Reacciones y recomendaciones de la ANPEC

"Los aficionados más entusiastas, mejores tarifas de hospedaje, más diversión, mejores Fan Fest, conciertos, comida diversa, rica y asequible. Sin temor a la equivocación, se puede afirmar que, al corte, es en nuestro país en donde el Mundial tiene más ambiente y corazón", dijo.

No obstante, el organismo hace un respetuoso llamado al gobierno de Ciudad de México para que reconsidere la aplicación de la Ley Seca en los próximos encuentros de la Selección Mexicana.

"¿Por qué optar por una Ley Seca cuando la experiencia en las otras sedes -Monterrey y Guadalajara- demuestra que es posible mantener el orden sin apagar el ambiente festivo? Hasta ahora, los festejos multitudinarios registrados en la Minerva, la Macroplaza, Parque Fundidora y el Ángel de la Independencia han transcurrido con saldo blanco.

"Más allá de las inevitables toneladas de basura que deja cualquier concentración masiva, no se han registrado incidentes mayores que justifiquen medidas tan restrictivas como la Ley Seca", cuestionó Rivera.

Por ello, puntualizó, que la experiencia demuestra que es posible preservar el orden público sin sacrificar la actividad económica ni el derecho de los ciudadanos a celebrar responsablemente.