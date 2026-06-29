CDMX repetirá ley seca y desplegará operativo de 30 mil servidores para el México-Ecuador

Luego de decomisar casi 40 mil latas de cerveza, más de 500 botellas de alcohol y remitir a 30 vendedores ante el Juez Cívico durante los operativos aplicados en los partidos previos del Mundial, el Gobierno de la Ciudad de México volverá a imponer la ley seca en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico y desplegará más de 30 mil servidores públicos para resguardar el encuentro entre México y Ecuador, penúltimo partido que albergará el Estadio Ciudad de México.

Restricción de venta de alcohol y medidas en CDMX

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, informó, en conferencia de prensa que la restricción para la venta de bebidas alcohólicas para llevar estará vigente desde las 15:00 horas de este martes y hasta las 07:00 horas del miércoles en establecimientos mercantiles ubicados en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Precisó que la medida busca reducir riesgos durante las celebraciones y evitar el consumo de alcohol en la vía pública, por lo que también se reforzarán los recorridos de inspección del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Explicó que, como parte del operativo, se solicitará a los estacionamientos públicos y privados localizados en las inmediaciones de Reforma que, a partir de las 15:00 horas, ya no permitan la salida de vehículos, con el propósito de evitar incidentes con automóviles durante los festejos. Además, se instalarán 17 puntos de atención operados por personal de Protección Civil y de la Secretaría de Salud para brindar auxilio a la población.

Seguridad y movilidad durante el partido México Ecuador

Cravioto Romero señaló que, como resultado de los operativos aplicados durante los encuentros anteriores del Mundial, fueron decomisadas casi 40 mil latas de cerveza y más de 500 botellas de alcohol. Además, 30 vendedores fueron remitidos ante el Juez Cívico por oponerse al aseguramiento de la mercancía, mientras que en el resto de los casos únicamente se retiraron y destruyeron las bebidas alcohólicas.

En materia de seguridad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se desplegarán 15 mil 300 policías. De ellos, 7 mil 500 estarán asignados al Estadio Ciudad de México; 3 mil 300 vigilarán el Zócalo y 4 mil 200 Paseo de la Reforma y los distintos puntos donde se prevén concentraciones de aficionados.

Añadió que volverá a operar el dispositivo de Última Milla alrededor del estadio, con acceso exclusivo para personas con boleto, residentes y vehículos autorizados. También habrá cortes a la circulación, vigilancia especial en el Tren Ligero, células de búsqueda, apoyo para personas con discapacidad y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En materia de movilidad, el secretario Héctor Ulises García Nieto informó que el Tren Ligero, Metro, RTP, Trolebús y Metrobús operarán con servicios reforzados para facilitar el traslado de los asistentes. Las Líneas 1, 2 y 3 del Metro, así como el Tren Ligero, extenderán su servicio hasta la 1:00 de la madrugada. También permanecerán en operación las rutas especiales, los servicios Park and Ride y los puntos autorizados para taxis y vehículos de aplicación.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que además del despliegue policiaco participarán más de 15 mil servidores públicos de distintas dependencias para atender labores de protección civil, movilidad, limpieza, salud y atención ciudadana. Añadió que se instalarán casi 60 pantallas en distintos puntos de la capital para distribuir a los asistentes y evitar que las celebraciones se concentren en un solo punto de la ciudad.