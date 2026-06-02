Liberan a los periodistas Julio Ibáñez y Daniel García, detenidos por judiciales en Sudáfrica

Tras más de meses detenidos, hoy las autoridades judiciales en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a 2 periodistas que habían sido detenidos en marzo de este año, tras grabar contenido para el Mundial 2026 en una zona que estaba restringida.

La detención se efectuó el pasado 18 de marzo de 2026 en Johannesburgo, debido a que los comunicadores, Julio Ibáñez y Daniel García, utilizaban un dron para sobrevolar una zona restringida con el fin de grabar contenido para su centro de trabajo orientado al tema de la Copa del Mundo.

Al inicio, pasaron una semana en prisión preventiva, posteriormente obtuvieron libertad bajo fianza, pero permanecieron en arraigo domiciliario y sin pasaporte. Los delitos que se les imputaban eran espionaje y terrorismo, pero el 27 de mayo se desecharon los cargos.

Periodistas detenidos en Sudáfrica regresan a México

Afortunadamente, en la madrugada del día de hoy, un juez desechó los cargos más graves y les devolvió sus pasaportes después de una audiencia judicial.

Su centro de trabajo, Televisa Univisión comunicó a través de sus redes sociales, que los periodistas llegarán el día de mañana a México para reunirse con sus familias. El medio agradeció el apoyo de otros comunicadores, de los medios y de los aficionados que se pronunciaron sobre este tema.

De acuerdo con la cadena de televisión para la que trabajan, no existía condena ni sentencia en su contra, puesto que ambos vivieron el proceso en libertad condicional y hoy por fin recuperaron su libertad y vienen en camino a su patria a unos días que dará inicio la justa mundialista.

"Se terminó la pesadilla. Han sido varios meses muy complicados para el buen Dani y su servidor; finalmente vamos a regresar a casa, descansar un poco y a prepararnos para lo que viene" fueron las palabras de los dos comunicadores.

Los dos comunicadores agradecieron a sus abogados y a todas las personas que los apoyaron. "Gracias a los abogados sudafricanos, hoy fuimos un ejército en la corte" declaró Julio, por medio de un video que subió a través de la plataforma Youtube.