Continúa desbandada en Morena y aliados: 11 legisladores dejan el Congreso rumbo a la disputa por candidatura

La salida de legisladores de Morena y sus aliados para participar en los procesos internos rumbo a las elecciones de 2027 continúa acelerándose.

A las solicitudes de licencia presentadas en el Senado y la Cámara de Diputados se suman ya 11 integrantes del Congreso de la Unión que dejarán temporal o definitivamente sus escaños para incorporarse a la disputa por coordinaciones estatales de la defensa de la transformación y otros cargos de elección popular.

Licencias aprobadas en la Comisión Permanente

Durante la sesión de la Comisión Permanente fueron aprobadas las licencias de cinco senadoras y seis diputados federales, la mayoría por tiempo indefinido, en un movimiento que refleja el arranque de la competencia interna de Morena en diversas entidades del país.

Entre las senadoras que dejarán temporalmente sus funciones legislativas se encuentran Nora Ruvalcaba Gámez, de Aguascalientes; Ana Lilia Rivera Rivera, de Tlaxcala; Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Michoacán; Beatriz Robles Gutiérrez, de Querétaro; y Verónica Díaz Robles, de Zacatecas.

Legisladores que solicitaron licencia y entidades involucradas

En la Cámara de Diputados solicitaron licencia Julia Arcelia Olguín Serna, de Zacatecas; Ernesto Núñez Aguilar, de Michoacán; Gilberto Herrera Ruiz, de Querétaro; Griselda Valencia de la Mora, de Colima; José Narro Céspedes, de Zacatecas; y Daniel Campos Plancarte, de la Ciudad de México, quien busca contender por la alcaldía Magdalena Contreras.

Zacatecas es la entidad que concentra el mayor número de licencias, con tres legisladores: Julia Arcelia Olguín Serna, José Narro Céspedes y Verónica Díaz Robles. Le siguen Michoacán, con Reyna Celeste Ascencio Ortega y Ernesto Núñez Aguilar, y Querétaro, con Gilberto Herrera Ruiz y Beatriz Robles Gutiérrez.

De las 11 licencias aprobadas, 10 son por tiempo indefinido y una temporal. Esta última corresponde a José Narro Céspedes, quien se separará del cargo del 25 de junio al 31 de agosto para participar en el proceso interno de Morena en Zacatecas.