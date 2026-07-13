Línea del tiempo: las polémicas de Ken Salazar

Desde hace algunas semanas, Ken Salazar ha ocupado el espacio de titulares de todos los medios de comunicación. El autor del libro Borderlands: My fight for an inclusive America, ha transitado de una polémica a otra tras otra y aún no se publica por completo.

Y si no tienes mucha idea de qué ha pasado y por qué hay tanto escándalo, aquí compartimos para ti una línea del tiempo para que sigas punto por punto y momento a momento las polémicas de Ken Salazar hasta el día de hoy para que el 28 de julio no te agarre desprevenida.

Kenneth Lee Salazar, mejor conocido como Ken Salazar es un abogado, político, diplomático y embajador de Estados Unidos en México. Lideró la sede diplomática durante la administración de Joe Biden.

Cronología de las polémicas declaraciones de Ken Salazar

En 2021, desde su llegada a México, el desempeño de Ken Salazar como representante de Estados Unidos transitó de una relación inicialmente colaborativa a una serie de choques directos, primero con Andrés Manuel López Obrador y, más recientemente, conla presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Since I returned to Colorado after my service as U.S. Ambassador to Mexico, I have been at work on a deeply personal project. My book, Borderlands: My Fight for a More Inclusive America, is about service to country, pride in identity, and the belief that America is strongest when... pic.twitter.com/czDjlRuEBv — Ken Salazar (@KenSalazar) May 20, 2026

Noviembre 2021: Primeros roces por la Reforma Eléctrica

A pocos meses de asumir su cargo, el embajador expresó "serias preocupaciones" por parte del gobierno estadounidense ante la iniciativa de Reforma Eléctrica impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Advirtió sobre posibles repercusiones y obstáculos para la inversión extranjera, marcando su primer gran desencuentro público con el gobierno federal.

Agosto 2024: Críticas a la Reforma Judicial y 'pausa' diplomática

Salazar alertó que la elección directa y popular de jueces y magistrados representaba un riesgo para la democracia en México y abría la puerta a la influencia del crimen organizado, además de poner en riesgo la integración comercial del T-MEC.

Estas declaraciones motivaron a López Obrador a enviar una nota de extrañamiento y a declarar una "pausa" en las relaciones con la Embajada de Estados Unidos, calificando los comentarios de injerencistas e imprudentes.

Noviembre de 2024: Fracaso de "Abrazos, no balazos"

En la recta final de su encargo, Salazar lanzó su crítica más dura a la estrategia de seguridad de López Obrador, asegurando categóricamente que la política de "abrazos, no balazos" no funcionó y que negar los problemas de violencia era "negar la realidad".

Además, acusó al gobierno saliente de rechazar inversiones millonarias de Estados Unidos destinadas a combatir al crimen organizado y de haber cerrado las puertas a la coordinación binacional.

Julio 2026: Entrevistas, memorias y el caso de "El Mayo" Zambada

El ahora ex embajador reavivó la tensión y tras la publicación de entrevistas y memorias, Salazar afirmó que tanto él, como el ex fiscal estadounidense, Merrick Garland, sí informaron tanto el 25 como el 26 de julio de 2024 al gobierno de México sobre la captura de Ismael "El Mayo" Zambada. Su más reciente declaración es:

"En una medida sin precedentes, ofrecimos mostrar la evidencia, incluyendo el avión Beechcraft y sus contenidos a las autoridades mexicanas para continuar la investigación"

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la veracidad de Salazar y exigió aclaraciones sobre si agencias como el FBI opera de forma unilateral e ilegal en territorio nacional.