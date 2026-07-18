Llega la canícula: SMN reporta disminución de lluvias en varias regiones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el noreste y oriente de México, así como zonas de la costa del Pacífico sur, ya presentan condiciones asociadas a la canícula, luego de que entre el 1 y el 15 de julio la precipitación nacional disminuyó 8.7 por ciento respecto del promedio climatológico 1991-2020.

SMN reporta disminución de lluvias y establecimiento de la canícula

Aunque durante el primer semestre el país acumuló un superávit de lluvia de 7.9% frente al promedio histórico y junio fue el décimo noveno más húmedo desde que comenzaron los registros en 1941, la reducción de las precipitaciones durante la primera quincena de julio permitió identificar el establecimiento de este patrón estacional en algunas regiones.

Conagua explica características y alcance de la canícula

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que no es posible determinar con exactitud cuánto durará ni qué intensidad alcanzará la canícula, debido a que su comportamiento cambia cada año y puede comenzar desde junio o prolongarse hasta septiembre.

La canícula, también conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival, explicó, es una disminución temporal de la nubosidad y de las lluvias en plena temporada de precipitaciones, condición que permite una mayor incidencia de radiación solar y eleva la sensación térmica.

Sin embargo, su presencia no significa que durante este periodo se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos generalmente ocurren en meses anteriores, principalmente en mayo.

El SMN aclaró que este fenómeno no afecta a todo el territorio nacional ni se presenta con la misma intensidad o duración en cada región. Su aparición es más frecuente en la vertiente del Golfo de México, incluida la península de Yucatán, así como en algunas zonas del centro del país y en las costas del Pacífico sur.

En la mayor parte del territorio nacional, la temporada de lluvias se extiende de mayo a octubre, periodo en el que se concentra hasta el 80 por ciento de la precipitación anual, de acuerdo con los registros históricos. La excepción es Baja California, donde las lluvias se presentan principalmente durante el invierno.

La Conagua indicó que la canícula es un fenómeno climático normal dentro del ciclo anual de lluvias y que su seguimiento permite anticipar posibles efectos y mejorar la planeación en la agricultura, la salud y la gestión de los recursos hídricos.