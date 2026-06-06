"Ya llegué a mi casa": Shakira confirma su llegada a la CDMX para la Copa del Mundo

La cantante colombiana Shakira confirmó su llegada a la Ciudad de México a través de una historia en sus redes sociales, donde compartió una fotografía de la Virgen de Guadalupe acompañada del mensaje:

"Ya llegué a mi casa" con la ubicación de Ciudad de México.

Participación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

La artista será una de las protagonistas de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, programada para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca. Ahí interpretará "Dai Dai", el tema oficial del torneo, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Con "Dai Dai", Shakira vuelve a estar ligada a una Copa del Mundo, luego del éxito global de "Waka Waka" en Sudáfrica 2010, considerada la canción mundialista más escuchada de la historia.