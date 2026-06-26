¿Lloverá hoy en la CDMX? Este es el pronóstico del clima para el 26 de junio

Aunque las probabilidades de lluvia disminuyeron ligeramente para este jueves 26 de junio, las autoridades mantienen la Advertencia Verde en la Ciudad de México debido a la posibilidad de chubascos dispersos acompañados de actividad eléctrica durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzó con un ambiente fresco en la mayor parte de la capital y frío en las zonas altas.

¿Lloverá hoy en la CDMX?

Sí, aunque las lluvias serán menos frecuentes que en días anteriores, se prevén chubascos dispersos de intensidad variable durante la tarde y noche, con posibilidad de descargas eléctricas en distintos puntos de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

Por ello, las autoridades mantienen activa la Advertencia Verde, el nivel más bajo del sistema de alertamiento por lluvias, e invitan a la población a mantenerse atenta a los cambios en las condiciones meteorológicas.

Cuál será la temperatura este jueves 26 de junio?

Se espera un ambiente cálido durante la tarde, con una temperatura máxima de entre 23 y 27 grados en la Ciudad de México.

En tanto, la temperatura mínima oscilará entre 14 y 16 grados, mientras que en las zonas altas de la capital y del Estado de México los termómetros podrían descender hasta los 9 y 11 grados durante las primeras horas del día.