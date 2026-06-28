Basura provoca 8 de cada 10 inundaciones tras lluvias

La acumulación de basura en drenajes y cuerpos de agua provoca ocho de cada 10 inundaciones y desbordamientos que se registran en México durante la temporada de lluvias, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Pronóstico de lluvias intensas en diversas regiones de México

Con ese panorama, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este domingo lluvias de hasta 150 milímetros en diversas regiones del país, mientras la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) difundió una serie de recomendaciones para disminuir riesgos.

Las precipitaciones más intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, se esperan en el centro de Michoacán, el noroeste de Guerrero y el oeste de Oaxaca.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el centro y oriente de Guanajuato, así como en el norte, centro y poniente del Estado de México y en Morelos.

Coordinación y recomendaciones de la CNPC para prevenir inundaciones

El pronóstico también contempla lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Yucatán. En Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche, Quintana Roo y Tabasco se prevén intervalos de chubascos y lluvias aisladas.

Ante las precipitaciones previstas, la CNPC informó que mantiene coordinación con las autoridades estatales para realizar recorridos de identificación en zonas vulnerables, verificar el mantenimiento de la infraestructura hídrica, reforzar la comunicación de riesgos y promover medidas preventivas entre la población.

Entre las recomendaciones, la dependencia pidió barrer calles para evitar la obstrucción de coladeras, mantener libres de basura las cunetas, canales y pasos de agua, así como no dejar bolsas de residuos en la vía pública o en laderas, debido a que los desechos arrastrados por la corriente son la principal causa del taponamiento del sistema de drenaje y favorecen las inundaciones.

La Coordinación Nacional de Protección Civil también exhortó a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las indicaciones que emitan las unidades de Protección Civil de cada localidad durante el desarrollo de las lluvias.