Lluvias dejan 200 árboles caídos y daños en la Miguel Hidalgo

La tormenta atípica que azotó la Ciudad de México en días recientes dejó un saldo de cerca de 200 árboles caídos, postes derribados, interrupciones en el suministro eléctrico y diversas afectaciones en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo, una de las demarcaciones más impactadas por las intensas lluvias registradas durante los primeros días del Mundial 2026.

Atención del alcalde Mauricio Tabe ante la tormenta en Miguel Hidalgo

Ante el impacto meteorológico en la demarcación, el alcalde Mauricio Tabe aseguró que la capacidad de respuesta del gobierno local permitió atender la emergencia sin interrupciones y mantener presencia permanente en las calles mientras se realizaban labores de retiro de árboles, ramas y otros obstáculos que representaban riesgos para la población.

Entre las zonas con mayores daños se encontró el área de Pensiles, donde se registró la caída de alrededor de 20 árboles. En el resto de la demarcación, las brigadas de atención trabajaron para liberar vialidades, retirar estructuras colapsadas y atender reportes relacionados con cortes de energía eléctrica y afectaciones derivadas de las precipitaciones.

Operativo Tormenta y Gobierno Nocturno para atender emergencias

En conferencia de prensa, Tabe Echartea al hacer un reconocimiento al trabajo realizado por los equipos operativos y trabajadores de la alcaldía que participaron en la atención de la contingencia, señaló que la magnitud de los daños obligó a desplegar personal durante toda la noche y la madrugada para responder a los reportes ciudadanos y atender los puntos de mayor afectación.

Explicó que la respuesta se apoyó en el Operativo Tormenta, una estrategia diseñada para actuar de manera inmediata ante lluvias intensas, así como en el programa Gobierno Nocturno, que permitió mantener cuadrillas y personal de atención en funciones las 24 horas para enfrentar las primeras emergencias registradas durante los días iniciales de la justa mundialista.

Las lluvias, explicó, provocaron daños en distintos puntos de la demarcación, desde árboles y ramas caídas hasta afectaciones en postes e infraestructura eléctrica. Ante ello, las brigadas realizaron recorridos permanentes para retirar obstáculos, liberar vialidades y disminuir riesgos para peatones y automovilistas.

Por lo anterior, el alcalde destacó que la atención de la emergencia requirió jornadas extendidas y, en algunos casos, la cobertura de turnos adicionales por parte del personal operativo, con el objetivo de acelerar las labores de limpieza y restablecer las condiciones de seguridad en calles, parques y espacios públicos.