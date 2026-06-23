Lluvias en CDMX: Pronóstico para este martes 23 de junio

Las lluvias en Ciudad de México no han cesado por completo. Y, aunque no ha llovido durante todo el día, la realidad es que sí se han registrado tormentas y diluvios a diferentes horas del día. Esto ha perjudicado algunas áreas de la CDMX y el traslado de los capitalinos.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en su cuenta de X, este martes 23 de junio se esperan lluvias fuertes con caída de granizo y actividad eléctrica en varias alcaldías. Podrían persistir durante la tarde e incluso en la madrugada.

La recomendación es portar sombrilla, impermeable o calzado adecuado para las lluvias, así como salir con tiempo para evitar contratiempos en los traslados de transporte público, que pudiera verse afectado como el mal clima, como en el caso del Metro y Metrobús.

Estragos de la lluvia en CDMX

Recientemente, la jefa de gobierno, Clara Brugada aseguró que se le ha inyectado un presupuesto millonario a la CDMX para tratar de evitar las inundaciones en zonas vulnerables, como Iztapalapa. Sin embargo, hasta que la estrategia de infraestructura no esté terminada, se seguirán padeciendo estragos climáticos.

Informo los servicios que atendimos derivados de las lluvias la noche del lunes y hoy por la madrugada. Nos coordinamos con personal de la @CFEmx debido a cables de alta tensión que están provocando incendios en los postes.



49 Árboles Caídos

1 Poste Caído

18 Encharcamientos... pic.twitter.com/kNgzN1JYRQ — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 23, 2026

A través de sus redes sociales, el jefe de bomberos Vulcano Cova, reportó que derivado de las lluvias de este lunes, se registraron: 49 árboles caídos, 1 poste caído, 18 encharcamientos y 9 cortocircuitos durante la noche del lunes y la madrugada de este martes.

Este lunes se reportaron afectaciones derivadas de la lluvia sobra la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de la Colonia Santa Martha Acatitla y Puente de la Concordia. Así como las estaciones del Metro en Guelatao y Santa Martha.