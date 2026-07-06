Lluvias en CDMX: ¿A qué hora lloverá hoy 6 de julio?

Las lluvias de verano continúan en CDMX y el Estado de México. La noche de este domingo se registraron en distintas zonas con encharcamientos e inundaciones. Sin embargo, hasta el momento, no se reportan pérdidas.

Esta mañana la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPCCDMX), este lunes existirá un pronóstico del tiempo severo con lluvias fuertes y caída de granizo en varias partes de la Ciudad de México.

De acuerdo con la institución, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo medio nublado con mayor nubosidad por la tarde. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, indicó que las lluvias podrían estar ligadas con actividad eléctrica y posible caída de granizo una vez llueva.

¿A qué hora lloverá en CDMX?

El momento con mayor probabilidad de lluvia intensa, estaría entre las 3 y 6 de la tarde. Se prevé un volumen de entre 15 y 29 milímetros. La temperatura irá desde los 15°C hasta los 24°C.

#PronósticoDelTiempo || ¡Excelente día!



Este lunes tendremos ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican #lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.



Toma tus precauciones.... pic.twitter.com/b3FeTfYHba — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 6, 2026

La recomendación es que salgas con paraguas, botas y ropa para lluvia, porque es bastante probable que esta tarde, te encuentres con precipitaciones. Al respecto, esta mañana durante la conferencia matutina, se informó que ya se realizaron obras y colectores para el desalojo de agua durante esta temporada de lluvias.

Hasta ahora, continuarán las lluvias en la capital. Se espera el desalojo de agua sea rápido. Sin embargo, aun se generan afectaciones viales, encharcamientos y algunas complicaciones para peatones y automovilistas.

¿Cómo ha funcionado el Operativo Tlaloque?

El Operativo Tlaloque es un plan institucional por parte del Gobierno de la CDMX. En teoría, se cuenta con más de 3 mil 200 elementos operativos. El despliegue involucra a dependencias como la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SSC).

En zonas propensas a anegaciones se distribuyen equipos especializados para el desazolve.