Lluvias en CDMX: ¿A qué hora lloverá y en qué alcaldías?

Este jueves 9 de julio la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX (SGIRPC) pronosticó un ambiente cálido después del mediodía, pero con cielo nublado, chubascos y algunas lluvias fuertes puntuales.

La instancia meteorológica también vendrá acompañada de actividad eléctrica y posible caída de granizo. El viento irá de los 10 a los 25 kilómetros por hora con rachas de 30 a 45 km/h con rachas de 30 a 45 km/h. La temperatura mínima irá de los 14°C hasta los 23°C.

Este clima permeará en gran parte de la Ciudad de México y de acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, esto posiblemente tendrá que ver con la formación del fenómeno El Niño, que se ha ido catalogando como uno de los más intensos.

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

Se prevén lluvias fuertes puntuales desde las 14:00 horas y hasta las 20:00 o 21:00 en la mayoría de las alcaldías. Se esperan precipitaciones de 15 a 29 milímetros. Sin embargo, se recomienda estar atentos al Sistema de Alertas Temprana de la SGIRPC, que se actualiza constantemente a través de redes sociales.

Este jueves, después del mediodía, se prevé ambiente cálido, cielo nublado, chubascos y algunas #lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



?#TemperaturaMáxima: 23 °C.

?#TemperaturaMínima: 14 °C.



Mantente informado.... pic.twitter.com/64OaRJEzZP — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 9, 2026

¿Se activarán las alertas naranja, roja y amarilla?

Aún no se tiene certeza si se activará la alerta amarilla, naranja o roja, pero la noche de ayer, la SGIRPC informó que las alcaldías que podrían presentar la activación de esta alerta debido a que han registrado lluvias débiles esta mañana, son: