Lluvias en CDMX: Estas serán las alcaldías con amenaza de tormenta este jueves 4 de junio

Los últimos días se han registrado fuertes lluvias en el Estado de México. Particularmente en municipios como Cuajimalpa donde decenas de personas se han visto afectadas por los derrumbes de muros, puertas e inundaciones debido al clima.

En el caso de la Ciudad de México, al menos en 6 demarcaciones se registraron lluvias de gran intensidad incluso con la caída de granizo la noche de este 3 de junio. Las alcaldías más afectadas son: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta para informar las alcaldías que estarían en riesgo de experimentar intensas lluvias este jueves 4 de junio a lo largo de todo el día, así como un aviso especial donde se detalla que CDMX enfrentará un temporal de lluvias.

Alcaldías con alerta de lluvias fuertes hoy 04 de junio

Las alcaldías más afectadas con alerta de lluvias fuertes, según la SGIRPC están ubicadas en el nororiente de la Ciudad de México y se trata de: Iztacalco y Venustiano Carranza.

La dependencia gubernamental informa que el periodo en el que podría haber mayor probabilidad de lluvia es de la 01:35 de la mañana hasta las 4:00 AM. Sin embargo, este jueves todavía pinta con un cielo nublado con probabilidades de lluvias.

?? Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la madrugada del jueves 04/06/2026, en las demarcaciones: @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/viXK1SlhU9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

Temporal de lluvias en CDMX

El temporal de lluvias pronosticado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es del 03 al 12 de junio, temporada en que habitantes de la CDMX podrían batallar con los estragos del clima.

Los peligros asociados con lluvias de entre 50 y 70 mm son: Encharcamientos, corrientes de agua y avenidas, así como posibles deslaves de laderas, caída de ramas, árboles y lonas.

TEMPORAL DE LLUVIAS.

Está pronosticado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es del 03 al 12 de junio. Foto: Cuartoscuro

Estados con pronóstico de chubascos

Por su parte, Conagua pronostica chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y rachas de viento en el norte, noreste y occidente del país. Particularmente en los estados de: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí

Recomendaciones de Protección Civil

La recomendación, si habitas en una zona de riesgo e inundaciones, es que guardes documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectes aparatos eléctricos y atiendas las recomendaciones de Protección Civil.