Lluvias en CDMX: ¿Cuál será el clima de hoy 7 de julio?

Ciudad de México sigue amaneciendo con el cielo nublado. Ése es el caso de este martes 7 de julio, donde pese a la probabilidad de lluvia, también hay algo de sol. Sin embargo, la capital no se librará de lluvias a lo largo del día.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé que este martes habrá un ambiente cálido a caluroso con clima mayormente nublado. Sin embargo, se pronostican lluvias fuertes con intervalos de chubascos con tormenta eléctrica y posible caída de granizo.

Se prevén vientos con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 14 grados centígrados y la máxima de 25°C. La calidad del aire es buena y existe alerta fase 2 del volcán Popocatépetl.

¿A qué hora lloverá en CDMX?

Se prevén lluvias fuertes con intervalos de chubascos y actividad eléctrica entre las 15:00 y las 18:00 y lluvias de moderadas a fuertes entre las 21:00 y las 00:00 de la noche en toda la CDMX, pero especialmente en la región centro y norte.

Este día se prevé ambiente cálido a #caluroso, cielo mayormente nublado, #lluvias fuertes con intervalos de chubascos, acompañados de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo. #Vientos con rachas cercanas a 50 km/h.



?#TemperaturaMáxima: 25 °C.

?#TemperaturaMínima: 14... pic.twitter.com/u4BU6jOfbQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 7, 2026

Medidas de precaución

Te recomendamos tomar precauciones, especialmente si regresas a casa durante las horas con pronóstico de lluvia:

Salir con sombrilla, impermeable y calzado antiderrapante.

Si hay tormenta con actividad eléctrica , lo mejor es que esperes en un lugar seguro de 4 paredes a que pase.

, lo mejor es que esperes en un lugar seguro de 4 paredes a que pase. No te refugies bajo los árboles durante una tormenta.

Alcaldías con riesgo de alerta amarilla

Las alcaldías donde se activó alerta amarilla tras lluvias la noche de ayer y que hoy por la noche podría reincidir son:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Sin embargo, te recomendamos estar pendiente de las actualizaciones del clima en las redes sociales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que monitorea de manera permanente el clima en la capital.