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Lluvias en CDMX: ¿Cuál será el clima de hoy 7 de julio?

Estas son las alcaldías con pronóstico de lluvias en CDMX ¿a qué hora lloverá?

Estas serán las zonas con mayor riesgo de lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Estas serán las zonas con mayor riesgo de lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Citli Toribio

Ciudad de México sigue amaneciendo con el cielo nublado. Ése es el caso de este martes 7 de julio, donde pese a la probabilidad de lluvia, también hay algo de sol. Sin embargo, la capital no se librará de lluvias a lo largo del día. 

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil prevé que este martes habrá un ambiente cálido a caluroso con clima mayormente nublado. Sin embargo, se pronostican lluvias fuertes con intervalos de chubascos con tormenta eléctrica y posible caída de granizo

Se prevén vientos con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora. La temperatura mínima será de 14 grados centígrados y la máxima de 25°C. La calidad del aire es buena y existe alerta fase 2 del volcán Popocatépetl. 

¿A qué hora lloverá en CDMX?

Se prevén lluvias fuertes con intervalos de chubascos y actividad eléctrica entre las 15:00 y las 18:00 y lluvias de moderadas a fuertes entre las 21:00 y las 00:00 de la noche en toda la CDMX, pero especialmente en la región centro y norte.  

Medidas de precaución 

Te recomendamos tomar precauciones, especialmente si regresas a casa durante las horas con pronóstico de lluvia:

  • Salir con sombrilla, impermeable y calzado antiderrapante. 
  • Si hay tormenta con actividad eléctrica, lo mejor es que esperes en un lugar seguro de 4 paredes a que pase. 
  • No te refugies bajo los árboles durante una tormenta

Alcaldías con riesgo de alerta amarilla

Las alcaldías donde se activó alerta amarilla tras lluvias la noche de ayer y que hoy por la noche podría reincidir son: 

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Cuajimalpa
  • Cuauhtémoc 
  • Gustavo A. Madero

Sin embargo, te recomendamos estar pendiente de las actualizaciones del clima en las redes sociales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que monitorea de manera permanente el clima en la capital.

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