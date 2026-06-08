Lluvias en CDMX: Se inunda Calzada Ignacio Zaragoza

Desde la tarde noche del domingo 7 de junio una fuerte tormenta con granizo y actividad eléctrica azotó el oriente de la Ciudad de México y provocó inundaciones y encharcamientos en la alcaldía Iztapalapa, específicamente en la zona del Distribuidor Vial La Concordia y la Calzada Ignacio Zaragoza.

Las fuertes lluvias, acumuló cierto caudal rápidamente en las vialidades y dejó bajo el agua los carriles centrales y laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza. Sin embargo, el área más afectada se localizó en el Distribuidor Vial La Concordia, donde el nivel del agua, bloqueó por completo las vialidades con dirección a:

Los Reyes

Ixtapaluca

Chimalhuacán

La autopista a Puebla

Suspensión de línea 2 del Cablebús

La emergencia climática además de complicar el tránsito terrestre, también alteró el sistema de transporte masivo y colectivo de la demarcación, como un rayo que impactó la Línea 2 del Cablebús, lo cual obligó a las autoridades a suspender el servicio.

Actualización

Las inmediaciones del Metro Santa Martha Acatitla y las estaciones aledañas de la Línea A, también sufrieron severos encharcamientos, incluso la mañana de este lunes 8 de junio, que si bien ya bajó el nivel del agua, todavía persisten algunas complicaciones.

Buena noche, la Línea A se encuentra ofreciendo servicio en todas sus estaciones; la circulación de los trenes se realiza bajo marcha de seguridad debido a la lluvia en la zona.



En situaciones de clima adverso, como la actual, los trenes reducen su velocidad o hacen... — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 8, 2026

El Sistema de Transporte Colectivo Metro emitió un breve comunicado la noche de ayer sobre el estatus de las instalaciones del Metro para los usuarios que utilicen la línea especialmente las primeras horas de esta mañana, especialmente tras las intensas lluvias que estamos viviendo, consecuencia de la tormenta tropical Boris.