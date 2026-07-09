Lluvias se llevan calles de las Casas del Bienestar en Veracruz

Las lluvias en México están por intensificarse debido al fenómeno El Niño. Sin embargo, ya hay algunos estados que han empezado a sufrir las consecuencias de las tormentas y uno de esas entidades fue Veracruz, donde parte de las edificaciones del programa Viviendas para el Bienestar se vieron afectadas.

Las fuertes lluvias registradas en el puerto de Veracruz dañaron severamente algunas calles, banquetas e infraestructura de las Casas del Bienestar, un conjunto inaugurado apenas en enero de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Lluvias en Veracruz

La corriente de agua levantó la carpeta asfáltica destruyó banquetas y derribó medidores de servicios públicos, afectando visiblemente una de las zonas recientemente entregadas a familias beneficiarias. Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales.

El área afectada fue en las instalaciones del desarrollo habitacional Bosques del Río Medio, ubicado al norte del puerto de Veracruz, donde los vecinos documentaron el deterioro de la infraestructura tras las intensas precipitaciones. Las principales afectaciones fueron:

Daños de las lluvias

Calles con severos daños que dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

Instalaciones eléctricas afectadas.

afectadas. Caída de medidores de agua potable.

Carpeta asfáltica levantada por la fuerza del agua.

levantada por la fuerza del agua. Banquetas fracturadas completamente.

Debido a los hechos, la Dirección de Protección Civil Municipal informó que los ingenieros de la dependencia permanecen en el lugar para realizar el levantamiento de daño y determinar las causas del hundimiento.

¿Así es la "transformación"? Viviendas del Bienestar que no resisten las lluvias.



Las lluvias en Veracruz exhibieron daños en viviendas que Morena presentó como un logro y se caen solitas.pic.twitter.com/ngnlMBYsZQ — Lichi (@Aliciacasta08) July 9, 2026

Afortunadamente no se han reportado personas lesionadas, ya que la zona donde ocurrió el incidente, está en proceso de construcción y no se encuentra habitada en su totalidad. Actualmente siguen los escombros aùl

Las autoridades señalaron que además de este incidente, las lluvias ocasionaron anegamientos en distintos puntos de la ciudad de Veracruz, aunque las vialidades se empezaron a desaguar de manera natural.

Sin embargo, de acuerdo con testimonios de residentes, esta sería la tercera ocasión en que los escurrimientos, alcanzan sus viviendas, debido a las lluvias intensas.